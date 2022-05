“Poseidon 2M39”, nëndetësja bërthamore e Rusisë që mund shkaktojë një tsunami radioaktiv

Industria ushtarake ruse ka qenë një nga lideret dhe më progresivet në industri për vite me radhë, dhe në përputhje me rrethanat, një nga armët më të fuqishme në botë aktualisht ndodhet në arsenalin e Rusisë, Poseidon 2M39.

“Poseidon” është një mjet nënujor me fuqi shkatërruese, me shtytje bërthamore dhe armë, i bërë me aftësinë për të kaluar disa mijëra kilometra të pazbuluar përpara se të shpërthejë jo shumë larg brigjeve të armikut, duke shkaktuar një cunami radioaktiv.

Ndryshe nga raketat që fluturojnë në ajër dhe ku ka të paktën disa mundësi për t’u kapur nga mbrojtja kundër raketave, nuk ka mbrojtje kundër “Poseidon”. Silurë të tillë atomikë, të cilët mund të lundrojnë me shpejtësi të madhe në thellësi të oqeanit, nuk mund të zbulojnë radarin që do të sinjalizonte mbrojtjen e tij.

Historia e kësaj arme shkatërruese, për të cilën ende nuk dihet shumë, filloi në shtator 2015. Televizioni rus NTV publikoi “aksidentalisht” një faqe të dokumentit që përmbante të dhëna për “sistemin shumëfunksional të tij”, të quajtur “Status-6”. Zbulimi i informacionit ndodhi gjatë fjalimit të liderit rus Vladimir Putin, i cili gjatë fjalës së tij kritikoi planet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për teknologjitë raketore të mbrojtjes.

Pas kësaj, pati spekulime të shumta nëse ishte një paralajmërim apo keqinformim që do t’i bënte të mendonin shtetet “armiq”. Megjithatë, CIA supozon se “rrjedhja” ishte e qëllimshme. Sipas të dhënave të Pentagonit amerikan, Rusia ka kryer testimin fillestar të “Poseidon” më 27 nëntor 2016 në Oqeanin Arktik.

Supozohet se kjo armë është një mini-nëndetëse robotike, e bërë në formën e një topi titani, me një shpejtësi mbi 100 kilometra në orë. Gama maksimale është 10,000 kilometra, gjë që e bën të realizueshme gjuajtjen ndërkontinentale dhe një thellësi prej 1,000 metrash. Është i gjatë 24 metra, me diametër rreth 2 metra dhe peshon 100 tonë.

Forca e “Poseidon”, siç pretendojnë disa burime, është 2 megaton, që është shumë më e dobët se termocentrali më i fortë bërthamor i prodhimit rus “Tsar Bomb”./Dosja.al/