Porti i Durrësit, Berisha: Vëllezërit Rama dhe Vuçiç marrin 400 milionë euro, jeni të gjithë për azil

Kreu i PD Sali Berisha foli në Kuvend mbi Portin e Durrësit.

Berisha ka ngritur akuza se Olsi, Edi dhe Vuçiç marrin të paktën 300-400 milion euro.

Sali Berisha: Është e njëjta kompani, kjo kompani vjen dhe ndërton me vëllezërit Rama, Olsi dhe Vuçiç. Merr 60 përqind të aksioneve që nuk i ka Alaabar dhe merr dhuratë 200 hektarë tokë. Zonja Balluku tha janë 200. Një aferë me të paktën 4 miliardë dollarë. Olsi, Edi marrin të paktën 300-400 milion euro. Një aferë në të cilën çdo shqiptarë do të paguajë 1000 dollarë për ndërtimin që kushton 2 miliardë dollarë. Ç’ lidhje keni ju me Evropën. Jeni për akzil në republikën e korrupsionit./albeu.com