Pompeo flet nga Tirana për 100-vjetorin e marrëdhënieve mes dy vendeve: Më bëni prapë ftesë kur të kemi 125-vjetorin

Ish-sekretari amerikan i Shtetit u shpreh se marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara janë të shkëlqyera.

Komentet Pompeo i mbajti në fjalën e tij përshëndetëse në ceremoninë për 100-vjetorin e marrëdhënieve Shqipëri-SHBA.

“Marrëdhëniet mes dy vendeve tona janë të shkëlqyera. Secili nga kombet tona ka kaluar plot gjatë këtyre 100 ditëve. Pavarësisht se ambasadorja jone punon tani për Biden dhe pse është emëruar nga Trump, por përkushtimi vazhdon.

Baker më takoi dhe po më fliste për disa gjëra që kemi arritur dhe më kujton momentin kur erdhi në Shqipëri. E përshkroi si moment të veçantë. Ai e dinte që diçka historike ndodhi në atë moment. Atëherë isha ushtar i ri. Ne përfituam shumë nga kjo marrëdhënie gjatë kohës sime. Unë kisha vetëm 1 mijë ditë në detyrë por, pashë që dy vendet tona kanë punuar përkrah NATO-s.

Unë kam shërbyer si ushtar dhe e dija që do vinte një kohë që do të ishte e rëndësishme të ishim të aftë.

Kjo marrëdhënie e fortë e krijuar në kohë të ndryshme, me Shqipërinë është e veçantë. Tani po e shohim në Ukrainë, shohim që duhet edhe pas luftës të ndihmojmë që Ukraina të ringrihet. Ne do punojmë së bashku. Kjo miqësi do të ketë edhe 100 vite të tjera po kaq të suksesshme. Unë kam shërbyer si në opozitë, edhe me shumicën, nuk ka rëndësi, duhet vullnet për të mbrojtur demokracinë tonë. Faleminderit që punoni përkrah SHBA-së. Më bëni një ftesë kur të kemi 125-vjetorin”, tha ai.