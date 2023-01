Policia greke “zbërthen” bandën e grabitësve shqiptarë, vjedhjet i kryenin me makinë luksoze, sekuestrohen mijëra euro

Një bandë shqiptare është shkatërruar në Tripoli, pasi u zbuluan raste të vjedhjeve, pastrim i parave, shitje e narkotikëve dhe dhunë ndaj punonjësve të drejtësisë dhe të huajve.

Në pranga ranë katër anëtarë të bandës, me origjinë shqiptare, të moshës 26 deri në 44 vjeç.

Në shkallë vendi kanë dalë të paktën 21 raste vjedhjesh, ku organizata kriminale ka përfituar të paktën 200 mijë euro, në vetëm 5 muaj veprim.

Banditë shqiptarë e nisën aktivitetin e tyre kriminal të paktën nga gushti 2022. Ata goditën në rajone të ndryshme të Greqisë si Arkadia, Korinthia, Argolis, Akaia, Aetoloakarnania, Fokida, Evrytania, Preveza, Arta, Trikala dhe Kardita.

Duke përdorur dhe duke pasur si “mbulesë” një Mercedes luksoz I.X. po “çanin” territorin grek dhe po kërkonin objektivat e tyre të radhës. Dobësia e tyre ishin bizhuteritë, metalet e çmuara, paratë e gatshme dhe orët e shtrenjta Rolex.

Ata hynin në shtëpi duke thyer në mënyrë të përpunuar xhamat, dyert e ballkonit apo dyert e hyrjes kryesore dhe “zbulonin” se kishin gjetur para dhe xhevahire me vlerë të madhe. Më pas, hipnin nëmjetin luksoz, i cili ka qenë me motor dhe kuaj fuqi të madhe, me targa evropiane (Itali) dhe shpëtonin me plaçkën e tyre duke lëvizur me shpejtësi në autostradë.

Anëtari drejtues i organizatës jetonte në një fshat të largët rural të Korinthit, konkretisht në Stimaga. Një fshat fshat me pak banorë, që banditi shqiptar të kalonte pa u vënë re, larg organeve të redndit. Dhe shoferi është gjithashtu një anëtar kyç i organizatës banor i Atikës dhe nuk ngjallte dyshime, për shkak të paaftësisë së tij të veçantë lëvizëse (një krah, një këmbë).

Në vitin 2019, policia bëri publike detajet e anëtarëve të bandës së pamëshirshme që vrau biznesmenin Alexandros Stamatiadis gjatë një grabitjeje brenda shtëpisë së tij në Kifissia. Mes tyre është edhe shoferi invalid, i përfshirë në vrasjen e biznesmenit Alexandros Stamatiadis në vitin 2018 në Kifisia.

Ai është një anëtar kyç i organizatës që kishte rolin e drejtuesit të mjetit luksoz. Ai është anëtari me aftësi të kufizuara në lëvizje, i cili në vitet 2018-2019 i ishte bashkuar grupit të atëhershëm kriminal të grabitësve dhe akuzohej si “chiliadora”.

Shoferi me aftësi të kufizuara kishte si “mbulesë” perfekte problemin e lëvizjes së tij, gjë që e bëri atë të kalonte pa u vënë re si i dyshuar, duke transportuar mallrat e vjedhura, mjetet e vjedhjes dhe anëtarët e tjerë të organizatës kriminale. Në çdo bllok-kontroll nga organet e ndjekjes, atij iu bë një trajtim i veçantë, pasi imazhi i një personi me aftësi të kufizuara ishte “vitrinë” perfekte për aktivitetin e tyre kriminal.

Anëtari drejtues i organizatës ka një të kaluar të pasur kriminale dhe ka pasur vëmendjen e autoriteteve greke nga viti 2011 e deri më sot, për pjesëmarrjen e tij në organizata kriminale për raste vjedhjesh të dalluara. I konsideruar i rrezikshëm nga organet e ndjekjes, atij i është ndaluar hyrja në Greqi dhe ka ditur të kalojë nëpër postblloqe të policisë.

Në fakt, ai ishte një nga hajdutët kryesorë, veprimtaria kriminale e të cilit u çmontua në Mykonos në vitin 2019 nga Nëndrejtoria e Ndjekjes së Krimeve Kundër Jetës së Agjencisë së Sigurimit të Atikës. Ishte ai që koordinonte vjedhjet, rekrutonte pjesën tjetër të organizatës me bashkatdhetarët e tij dhe ishte hajduti kryesor operacional. Pjesa më e madhe e bizhuterive të vjedhura kaluan kufirin grek për në Shqipëri, në shitore që do të ishte e vështirë për zbatimin e ligjit grek për t’i gjetur.

Tregues i nivelit të veprimit dhe organizimit të tyre, thuajse nuk përmendnin emrat e tyre normalë, ndërronin shpesh lidhjet dhe aparaturat telefonike, ndërsa ato që përdornin gjatë vjedhjeve dhe në jetën e tyre të përditshme deklaroheshin kryesisht në numra fantazmë. Kalimi i shpeshtë i tyre i paligjshëm nga zona greke në Shqipëri dhe qëndrimi i tyre për disa ditë atje vështirësoi punën e policisë dhe hetimin.

Karakteristike ishin dialogët mes anëtarëve kur po përfundonin vjedhjen si dhe fshehnin mjetet dhe sendet e vjedhura të hajdutit:

ANËTAR 1: Përpara

ANËTAR 2: A

ANËTAR 1: Unë jam këtu poshtë, këtu afër

ANËTAR 2: Ku je poshtë?

ANËTAR 1: Jam këtu lart, po zbres, këtu te dera jam

ANËTAR 2: Dilni jashtë

ANËTAR 1: “… dorezat…?”

ANËTAR 2: “Vëre në timon… e kuptove?…”

Nga kontrollet e kryera në Korinth dhe Atikë me asistencë të shërbimeve të tjera policore, u gjetën dhe u konfiskuan:

· Shuma prej 13.000 euro

·Shumë orë, bizhuteri dhe bizhuteri

· Elektronikë,

· Shumë telefona celularë, karta sim,

· Shumë mjete për vjedhje

/albeu.com