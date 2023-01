“Policia e shtetit nuk ka shkop magjik”, misteri rreth zhdukjes së Ervis Martinajt, Çuçi: Presim prova të forta

Ministri i Brendshëm, Bledar Çuçi ka folurr rreth hetimeve për gjetjen e bosit të kazinove, Ervis Martinaj.

Në konferencën e prezantimeve të arritjeve për vitin e kaluar dhe objektivave për 2023-in, Çuçi tha për gazetarët se policia po vazhdon hetimet për gjetjen e Martinajt.

Çuçi tha se policia do të bëjë deklarata publike vetëm kur të ketë në dispozicion prova të forta për fatin e Ervis Martinajt. Më tej ai tha se policia e shtetit nuk ka asnjë shkop magjik që të zbardh rastin e Martinajt menjëherë.

Çuçi: Pa diksutim që ka pas një vëmendje të posaçme për të zbardhur mjegullën rreth fatit të Martinjat. Policia e shtetit vazhdon të bëjë punën për ta zbardhur këtë ngjarje, por edhe ka komunikuar me publikun për këtë gjë. Ju jeni informuar. Policia e shtetit vepron sipas ligjeve, ka përgjegjësi ligjore për të deklaruara një fakt të caktuar. Do të merrni përgjigje përfundimtare vetëm kur të ketë një provë të fortë. Pjesa e thashehemve, është i lirë t’i çdo kush, por sjanë çëshje e policisë. Nuk ka shkop magjik që të zbardh ngjarjen menjëherë.

Ervis Martinaj u shpall në kërkim në saj të operacionit “Golden Bullet”, pas rrëfimit të Nuredin Dumanit. Ky i fundit deklaroi se Martinaj i ka ofruar 500 mijë euro që ai të vriste Endrit Doklen. Ervis Martinaj rezulton i zhdukur që prej 9 gushtit të këtij viti.

