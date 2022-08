Policia aksion në Kakavijë, sekuestrohen mbi 19 mijë euro

Policia kufitare e Kakavijës gjatë kontrolleve për goditjet e paligjshme ka vënë në pranga shtetasin me iniciale G.C.

Pas kontrollit të imtësishëm në motomjetin tip “Hyundai” policia ka sekuestruar 19.450 euro.

Njoftim policie

Sekuestrohen 19.450 euro, procedohet penalisht shtetasi italian i cili nuk deklaroi shumën e të hollave në PKK Kakavijë.

Shërbimet e Policisë Kufitare në Kakavijë, në vijim të kontrolleve për goditjen e paligjshmërisë, bazuar në analizën e riskut dhe në kontrollet me përzgjedhje, në dalje të RSH-së, kanë kaluar në vijën e dytë, për kontroll më të imtësishëm, motomjetin tip “Hyundai”, me drejtues shtetasin italian G. C.

Gjatë kontrollit të ushtruar në motomjetin e tij, shërbimet e Policisë Kufitare gjetën dhe sekuestruan 19.450 euro, të cilat ky shtetas nuk i kishte deklaruar sipas përcaktimeve ligjore në fuqi.

Në përfundim të veprimeve hetimore, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimit Ekonomik e Financiar në DVP Gjirokastër referuan materialet në Prokurori dhe nisi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasin G. C., 53 vjeç, banues në Itali, për veprën penale “Mosdeklarimi në kufi i të hollave dhe i sendeve me vlerë”./albeu.com