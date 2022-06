Po udhëtoni për pushime, këshilla për ta bërë më të lehtë udhëtimin tuaj

Ekspertët ju ofrojnë këshilla interesante që janë çuditërisht të zgjuara dhe që mund ta bëjnë udhëtimin tuaj më të lehtë. Nga mënyra se si të paketoni në mënyrë sa më efikase, përmes mënyrës se si të rezervoni biletat tuaja, si të lëvizni në një qytet të panjohur, si të përdorni transportin, etj.

Valixhe dore

Rezervimi i biletave të linjës ajrore – Mënyra më e lehtë dhe më e lehtë për të parë fluturimet në destinacionin tuaj të dëshiruar është përmes kërkimit në Google. Mos shkoni direkt në faqen e internetit të një kompanie derisa të arrini fluturimin, datën dhe çmimin e dëshiruar, shkruan albeu.com.

Në Google, kur hapni kalendarin e fluturimeve, fluturimet më të lira do të shënohen me ngjyrë të gjelbër dhe do të keni një pasqyrë se cilat ditë çmimi i biletës është më i lartë dhe cilat më i ulët.

Ju keni një tepricë të gjërave. Zakonisht biletat me bagazh shtesë mund të jenë dukshëm më të shtrenjta dhe ju gjithmonë zgjidhni të përdorni vetëm bagazh dore ose një çantë shpine kur udhëtoni. Megjithatë, ka gjithmonë pak hapësirë ​​në bagazhin e dorës, për disa nëna apo xhinse të tjera dhe nuk mund ta mbyllësh valixhen për shkak të mbipopullimit.

Dhe a e dini se nëse merrni një jastëk gjumi, ai nuk vlen si bagazh, është e drejta juaj absolute ta mbani atë. Epo, ky është sekreti, hiqni mbushjen nga jastëku dhe vendosni bluzat tuaja shtesë dhe gjërat që nuk mund të futeshin në valixhen tuaj.

Opsion më i lirë

Kontaktoni hotelin – Faqet e rezervimit të hoteleve marrin një komision nga hoteli për t’i reklamuar ato në to. Ju e paguani atë komision direkt përmes rezervimit, sepse hoteli normalisht rrit çmimin për atë komision që duhet t’i paguajë faqes. Zgjidhni hotelin që ju pëlqen, më pas gjeni atë në internet dhe kontaktoni direkt me email.

Shkruani që e keni parë akomodimin në sit dhe pyesni nëse ka një mundësi për një ofertë më të lirë për natën. Shumica e hoteleve do t’ju ofrojnë një mundësi më të lirë për prenotim direkt.

Skanoni dokumente

Meqenëse jeni jashtë vendit dhe vareni gjithmonë nga dokumentet dhe hartat tuaja, do të ishte më mirë të skanoni gjithçka nga dokumentet që keni dhe t’i mbani në një vend.

Asnjëherë nuk e dini se kur mund të humbisni një biletë, dhe shumica e aeroporteve pranojnë biletat në mënyrë elektronike. Dhe për lehtësi dhe rikujtues, është më e lehtë për ju që të keni të gjithë informacionin që ju nevojitet në një vend në telefonin tuaj.

Kembim parash

Çdo gjë është më e lirë kur rezervoni paraprakisht. Faqet e rezervimit të hoteleve në internet ofrojnë gjithashtu mundësinë e rezervimit të një taksie. Kjo jo vetëm që është një mënyrë më e lirë për të rezervuar një taksi nga aeroporti në hotel, por është edhe më efikasja, pasi një taksi do t’ju presë sapo të dilni nga aeroporti. Nëse mbërrini në aeroport dhe kërkoni një taksi për në hotel në vend, ky mund të jetë një opsion i shtrenjtë.

Edhe pse është më e lehtë për ju të bëni gjënë e parë që bëni në një vend të huaj kur të mbërrini është të shkëmbeni para me monedhën vendase, për funksionim më të lehtë, përpiquni të shmangni aeroportet, stacionet e trenit, hotelet dhe qendrën e qytetit. Nëse një monedhë e caktuar ekziston në vendin tuaj – zëvendësojeni paraprakisht.

Asnjëherë nuk mund ta dini se çfarë mund t’ju ndodhë në një udhëtim, ndaj është shumë e rëndësishme që të mos e injoroni sigurimin e udhëtimit, edhe pse shumë njerëz e bëjnë këtë. Nëse nuk keni sigurim udhëtimi që vjen me kartën tuaj të kreditit ose mënyra të tjera për të paguar për të, shkoni përpara se të udhëtoni dhe paguani sigurimin e udhëtimit për numrin e ditëve dhe vendin ku planifikoni të shkoni. /albeu.com/