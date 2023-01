Po rrezikoni shëndetin! Pse nuk duhet ta pini ujin në këmbë

Përfitimet që uji i ofron trupit tonë janë të shumta dhe për shumicën e njerëzve, tashmë të njohura. Por a ka zakone që mund ta kthejnë hidratimin tonë në të rrezikshëm?

Efektet e mundshme të këqija të ujit kur pini në këmbë

Dispepsi



Sistemi ynë tretës mund të “vuajë” nëse pimë ujë në këmbë.

Kjo sepse pirja e ujit depërton shpejt dhe fuqishëm në organet e trupit tonë për të “ulur” direkt në pjesën e poshtme të stomakut.

Si rezultat, ekuilibri i lëngjeve të trupit tonë është i trazuar. Toksinat shtohen dhe ne përfundojmë me dispepsi.

Artriti



Pirja e ujit në këmbë mund të shkaktojë lëngje të tepërt në kyçe, gjë që ka të ngjarë të përkeqësojë inflamacionin dhe dëmtimin e kyçeve.

Probleme me veshkat



Uji që pimë në këmbë ka tendencë të kalojë i pafiltruar në pjesën e poshtme të stomakut nën presion të fortë.

Sipas ekspertëve, kjo shkakton grumbullimin e ndotësve të ujit në fshikëz, gjë që dëmton aftësinë e veshkave për të funksionuar siç duhet dhe madje mund të çojë në probleme të traktit urinar.

Përkundrazi, kur jemi ulur, veshkat tona e “filtrojnë” në mënyrë më efikase.

Rreziku i dëmtimit të mushkërive



Lëndët ushqyese dhe vitaminat jetike nuk arrijnë mëlçinë dhe sistemin tonë tretës kur pimë ujë në këmbë.

Uji i konsumuar në këmbë përbën rrezik për shëndetin e zemrës dhe mushkërive tona, pasi “udhëton” nëpër trupin tonë aq shpejt sa mund të ndërpresë nivelin e oksigjenit.

Ndezja e nervave



Qëndrimi në këmbë dhe pirja e ujit “detyron” trupin tonë të dalë nga “sinkronizimi” me natyrën dhe aktivizon sistemin nervor, duke e bërë të ndjehet se po përballet me rrezikun. Pra, trupi ynë është “i sigurt” se duhet të jetë i mbrojtur për t’u përballur me stresin ose tensionin.

Si përfundim: Si me ushqimin tonë, ashtu edhe me ujin, preferohet ta “shijojmë” ulur. Në këtë mënyrë ndihmojmë tretjen dhe përveç të gjitha rreziqeve të rëndësishme që shmangim, sigurohemi që të mos ndihemi të fryrë pas konsumimit./albeu.com