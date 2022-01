Po prisni kandidatin e opozitës për Lushnjën që të shpallni tuajin? Balla flet me bindje: S’jemi në garë me ta

Partia Socialiste ka bërë zyrtare emrat e 5 kandidatëve për zgjedhjet lokale në bashkitë pa kryetar, por ende nuk ka dhënë emrin e kandidatin për Lushnjës.

Sot, kreu i grupit parlamentar të PS-së, Taulant Balla, ndodhej në Lushnjë për inaugurimin e “Shëtitores së Palmave”, dhe në një prononcim për media iu përgjigj pyetjeve së gazetarëve. Një nga pyetjet është se pse nuk e kishin ende emrin e kandidatit për Lushnjës dhe nëse po prisnin opozitën.

Balla është përgjigjur se nuk janë në garë me opozitën.

Pjesë nga intervista:

Kemi detajuar në mënyrë të shpejtë një projekt të përbashkët mes bashkisë dhe Fondit Shqiptarë të Zhvillimit për të rregulluar një problematikë të hasur ndër vite në një nga bulevardet kryesore të qytetit të Lushnjes. Unë jam shumë i kënaqur që punimet po ecin me cilësi. Sot do të fillojë shtrimi i shtresës së parë të asfaltit dhe brenda projektit është i gjithë vijëzimi dhe sinjalistika horizontale e vertikale me qëllim që ky bulevard të plotësojë të gjitha kriteret e nevojëshme të një qyteti Europian sikurse ne duam ta kemi në Lushnje.

Ne kemi biseduar me kryetarin e bashkisë edhe për projekte të tjera si ai i prroit apo të infrastrukturës së këtij qyteti. Lushnja është qyteti i shtatë më i madh në Shqipëri dhe si i tillë vëmendja e qeverisë shqipëtare do të vazhdojë të jetë edhe më e madhe se sa ka qenë në vitet e kaluara, me projekte të rëndësishme. Mos harrojmë që jemi duke investuar edhe projekte të rëndësishme të kanalizimeve dhe ujsjellësit si dhe rrugë të tjera në bashkëpunim me Fondin e Zhvillimit, të cilat thuajse janë në prag përfundimi.

Zoti Balla gjithë vëmendja e qytetarëve lushnjarë dje ka qenë për emrin e kandidatit për kryetarë bashkie dhe ju se dhatë dje. Ndoshta po prisni që të dalë edhe emri i opozitës?

Jo, ne nuk jemi në garë me opozitën. Ne do të qeverisim në Lushnje jo vetëm në këtë pjesë të mbetur të mandatit , por do të vazhdojmë të qeverisim në qeverisjen vendore të Lushnjes edhe përtej mandatit që fillon në 2023.

Gjithashtu ajo që ne kemi bërë unë mendoj që është mëse normale sepse kur ke një numër të madh vlerash kandidatësh, natyrshëm duhet të konsultohesh me të gjithë për të kuptuar se cili është personi që do ti besojmë të cojë përpara këto projekte. Ajo që është e rëndësishme është që e gjithë partia Socialiste e Lushnjes është e bashkuar në funksion të një fitoreje që do të jetë ndër më të mëdhatë që ka hasur partia socialiste.

Rrjetet sociale e dhanë rezultatin e tyre?

Këtë unë nuk e di sepse nuk para besoj në këtë pjesë. Ajo që unë besoj janë qytetarët e Lushnjes dhe ata janë të pagabueshëm