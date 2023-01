Po planifikonte një tjetër arratisje të bujshme? Policia greke bastis burgun ku ndodhet Alket Rizai, gjen armë të improvizuara

Një bastisje e befasishme në qelitë e burgjeve të Domokos është kryer më herët të mërkurën nga oficerët e policisë së Departamentit të Grabitjeve të Sigurimit të Atikës pas informacioneve që tregonin se në qelitë e të huajve kishte pajisje celulare dhe armë të improvizuara.

Gjatë bastisjes janë gjetur dhe konfiskuar telefona celularë dhe thika të improvizuara. Ndër qelitë e kontrolluara është edhe ajo e Alket Rizait.

Përveç tij, në këtë rast është përfshirë edhe një 40-vjeçar shqiptar i dënuar me burgim të përjetshëm për një vrasje të dyfishtë (babë e bir) në Kalamata. Një hetim paraprak po kryhet nga Nëndrejtoria e Sigurisë Lamia.

Njoftimi i autoriteteve greke:

Kontrolli policor është kryer sot, e mërkurë, 11 janar 2023, në shtatë qeli nga gjithsej shtatëmbëdhjetë të burgosur, në Qendrën e Paraburgimit të Përgjithshëm Domokos në Fthiotidë.

Në hetim morën pjesë përfaqësuesi i organit kompetent gjyqësor, një ekip i përzier i Drejtorisë së Sigurisë së Atikës, i përbërë nga punonjës policie të Departamentit të Prokurorisë për Zhvatje dhe Krimeve me Jetë, punonjës të Nëndrejtorit të Prokurorisë për Narkotikë dhe Krimit të Organizuar. Nëndrejtoria me ndihmën e një ekipi nga E. K.A.M. Atikë, punonjës policie të Drejtorisë së Sigurimit të Lamisë dhe një qen policie.Në këtë kuadër janë arrestuar gjithsej 12 persona, të cilët janë mbyllur në Qendrën e Paraburgimit dhe ndaj tyre është ngritur dosje për shkelje të legjislacionit për armët.

Gjatë hetimeve janë gjetur dhe sekuestruar:

-5 shkopa druri të improvizuar dhe 2 prej metali,

-7 kaçavida,

-2 thika,

shkop i përbërë nga tre pjesë të bashkuara dhe të lidhura me pëlhura,

-5 telefona celularë me karta SIM,

-8 karikues dhe 3 kabllo të tipit USB,

-17 Shkopa të tipit USB,

orë të tipit smart me karikues,

3 pirunët metalikë dhe pjesa e pirunit metalik,

kufje me tela dhe pa tela etj.

Një hetim paraprak po kryhet nga Nëndrejtoria e Sigurisë Lamia.

Kush është Alket Rizai

Alket Rizai është mjaft i famshëm në Greqi për arratisjet e tij nga burgu.

Në vitin 2006 dhe 2009, në bashkëpunim me të dënuar të tjerë grekë, arriti të arratisej nga burgu më i sigurt i Greqisë, ai i Koridhalosit, duke përdorur helikopter.

Më pas, tentoi arratisjen e tretë, duke marre peng 6 policë të burgut të Malandrinos. Ai është dënuar me 25 vjet burg për disa vepra penale.

Arratisja e parë e stilit hollivudian, u krye më 4 qershor të vitit 2006, e ideuar nga Nikos Paleokostas, vëllai i një krimineli me famë, Vasilis Paleokostas. /albeu.com