Po ndodh! Rama takon Sekretarin Amerikan të Shtetit, Antony Blinken

Kryeministri Edi Rama sapo ka nisur takimin me sekretarin amerikan të shtetit, Anthony Blinken.

Ky takim është parashikuar që të zgjasë për rreth 45 minuta, ndërsa ndër temat kryesore është lufta kundër korrupsionit, por edhe situata në Ukrainë.

Kujtojmë se Shqipëria momentalisht është anëtare e përkohshme e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, me një rol kyç në vendimarrjet më të rëndësishme botërore.

Po ashtu ditën e sotme, pas një lufte të gjatë diplomatike, presidenti rus bëri me dije se do të nisë tërheqjen e trupave nga kufiri me Ukrainën./albeu.com/