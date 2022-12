“Po minon demokracinë”, Parlamenti Europian pritet të nisë hetim për Oliver Varhelyi

Komisioni për Punë të Jashtme i Parlamentit Evropian po kërkon të nisë një hetim për veprimet e Komisionerit Evropian për Fqinjësi dhe Zgjerim të Bashkimit Evropian, Oliver Varhelyi.

Ka qenë deputeti holandez i Parlamentit Europian, Thijs Reuten ai që ka shpërndarë lajmin në Twitter, duke thënë se hetimi do të fillojë për shkak të pretendimeve se Varhelji po minon qëllimisht reformat në fushën e demokracisë dhe shtetit të së drejtës në vendet kandidate për në BE.

❗️BREAK❗️The Eur. Parliament Committee on Foreign Affairs wants an investigation into the conduct of enlargement Commissioner Mr. Várhelyi, over reports he deliberately undermines centrality of democracy and rule-of-law reforms in 🇪🇺 accession countries. Check our amendment👇🏼 pic.twitter.com/KQFzXrYVQv

