“Po mbyt tregun”, eksperti tregon se sa ka shkuar kilogrami i kokainës në Shqipëri

Eksperti për sigurinë dhe kriminalistikën Ervin Karamuço, ka dhënë alarmin lidhur me situatën e trafikut të drogërave në Shqipëri.

I ftuar në “Top talk”, Karamuço është shprehur se situata në vend është shumë e rrezikshme, pasi në vendin tonë po prodhohet me shumicë kokinë dhe kanabis.

Siaps tij një tregues i qartë për tejmbushjen e vendit me lëndë narkotike është çimi, i cili është ulur shumë, pasi një kilogram kokainë sot shitet 20 mijë euro.

Pjesë nga biseda:

Karamuço: Që nga 2016-ta ne njohëm ulje pothuajse drastike të kultivimit të kanabisit por ky vit ka bërë një ndryshim, se di ndoshta për çfokusimin e Policisë së Shtetit e cila më shumë u mor me menaxhimin e zgjedhjeve vendore. Ka një shtim të kultivimit të lëndës narkotike vendase kanabis sativa. Këtë vit është shtuar shumë, si asnjëherë më parë nga 2016-ta dhe prandaj kanë filluar edhe operacionet e policisë që janë përqendruar në veri më së shumti, por edhe në Shqipërinë e Mesme, në Krujë, por edhe në Shqipërinë e Jugut ka një shtim të kultivimit.

Xhokaxhi: Si përcaktohet çmimi i kokainës?

Karamuço: Nëpërmjet grosistëve të cilët prononcohen nën zë që një kile kokainë në Shqipëri kushton sot 20 mijë euro, ndërkohë që më parë kushtonte 27 deri 32. Do të thotë që ka një sasi shumë të madhe brenda vendit, nuk është se kjo sasi konsumohet brenda vendit, por kjo sasi përpunohet e më pas kalon nëpër linja të tjera për t’u konsumuar në vende të BE-së. Është alarmante, do të thotë që ka një sasi përtej asaj të parashikuar. Ka laborator që përpunohet, disa janë kapur, disa po hetohen, disa do të kapen në ardhmen. Ne e shikojmë në dozat me pakicë që përdoren nga ana e qytetarëve që ka rënë shumë çmimi.