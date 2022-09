Po mblidhte arra dhe rrëzohet nga pema, ndërron jetë 68-vjeçari në Berat

Një ngjarje e rëndë është regjistruar sot në fshatin Starovë në rrethin e Beratit. Një 68-vjeçar mësohet se ka qene duke mbledhur arra së bashku me familjen në tokat e tij dhe nga pakujdesia ka rënë nga pema.

Lartësia nga e cila ka rënë i moshuari ka qenë fatale pasi ai ka gjetur vdekjen e menjëhershme menjëherë pas rënies në tokë.

Familjarët e tmerruar kanë njoftuar menjëherë policinë që ka shkuar në vendngjarje, ndërkohë që trupi i pajetë i të moshuarit është transportuar me ambulancë drejt Morgut të Spitalit Rajonal të Beratit, ku viktima Syrja Hoxha do ti nënshtrohet autopsisë mjeko-ligjore, që do të konfirmojë edhe shkaqet e vdekjes.

Mësohet se familjarët e Hoxhës por edhe bashkëfshatarë të tjerë, dëshmitarë në vendngjarje, janë duke dhënë deklaratat e tyre në polici në lidhje me ngjarjen e rëndë aksidentale që i mori jetën 68-vjeçarit.