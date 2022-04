Po kërcënon botën! Cilat janë armët sekrete të Putinit që çdokush i trembet

Presidenti i Rusisë Vladimir Putin bëri paralajmërimin e tij për Perëndimin dhe foli për armë sekrete, “të cilat askush nuk i ka”. Raketat ndërkontinentale dhe hipersonike, super silurët, bombat strategjike, armët taktike kimike dhe bërthamore: cilat janë mjetet në dispozicion të Rusisë

“Nëse Rusia kërcënohet, ajo do të përgjigjet me mjete që kundërshtarët e saj ende nuk i kanë”, ky ishte paralajmërimi që Putin i bëri perëndimit, të rast se do të furnizonin me armë Ukrainën.

Po cilat janë armët sekrete të Putinit?

Samat

Raketë ndërkontinentale, me rreze veprimi prej 18,000 kilometrash, 200 tonë, e pajisur me koka të shumta. Sipas projektuesve, kjo armë ka aftësi më të madhe për të shpuar mburojën mbrojtëse amerikane. Për këtë arsye, neotsar thotë se armiqtë do të mendojnë “dy herë” përpara se të sfidojnë Moskën, e cila e ka riemërtuar edhe atë Satana 2 (klasifikimi zyrtar është RS28).

Avangard

Kjo armë është një pajisje strategjike me manovrim të madh. Rakate avangard ndjek trajektore të ndryshme nga ato të transportuesve ndërkontinental. Mund të godasë një objektiv 6000 kilometra larg. Mban koka bërthamore ose konvencionale. Duhet të ishte në shërbim për më shumë se një vit.

Poseidoni

Është një super silur, i njohur edhe si Status 6 dhe me karakteristika të ngjashme me ato të një droni nënujor. Projektuar për të goditur formacionet detare, por edhe brigjet e armikut me një kokë bërthamore. Ai “udhëton” në një thellësi prej rreth njëmijë metrash dhe me shpejtësi 70 nyje, si helikë ka një reaktor. Mund të jetë e vështirë për ta kapur atë. Për momentin sipas ekspertit HI Sutton nuk është ende funksional.

Burevestnik

Raketa e lundrimit, gjithashtu me energji bërthamore, me një rreze të vlerësuar prej 10,000 deri në 20,000 kilometra , vazhdon në lartësi të ulët. Rusët, si mjete të tjera speciale, nënvizojnë se sa e vështirë është të ndalosh. Në vitin 2019 ka ndodhur një aksident gjatë një testi me vdekjen e disa “teknikëve”: ka mundësi të jetë një test i sistemit.

Khinzal

Raketë hipersonike , e përdorur tashmë gjatë konfliktit në Ukrainë. Arma mund të lëshohet nga një luftëtar ose bombardues Tu23, ka një shpejtësi dhjetë herë më të madhe se ajo e zërit dhe një rreze veprimi prej 2000 kilometrash. Shumë i manovrueshëm, ai mbart një ngarkesë bërthamore ose konvencionale.

Zirkon

Një tjetër pajisje hipersonike, me rreze 500-1000 kilometra. Për ekspertët mund të përdoret kundër objektivave të mëdhenj tokësorë, por edhe formacioneve detare. Në fund të dhjetorit, forcat e armatosura kryen një stërvitje me nisjen e 10 lundrimeve nga një fregatë dhe dy të tjera nga një nëndetëse. Komenti i Kremlinit ishte domethënës: “Një ngjarje e madhe në historinë e vendit, një hap themelor për të rritur aftësitë mbrojtëse”.

Fab-3000

I dizajnit sovjetik, i porositur në vitin 1946, Fab-3000 peshon 3 ton dhe ka një masë shpërthyese prej 1400 kilogramësh, ka një rreze shkatërrimi prej rreth 50 metrash, por fragmentet mund të arrijnë 260 dhe është projektuar për të shkatërruar zonat industriale. dhe port. Është e mundur që rusët duan ta përdorin atë për të goditur portin e Mariupolit dhe fabrikën e çelikut Azovstal, në tunelet e nëndheshme të së cilës rezistenca mbetet e barrikaduar. Është një armë e fuqishme, por konvencionale, anti-bunker, e përdorur tashmë nga BRSS në Afganistan në vitet 1980.

Armët kimike ose biologjike

Ato janë municion shkatërrues për shkak të përbërësit të tyre shpërthyes të lidhur me gazra ose toksina të afta për të përhapur infektimin. Vitet e fundit ato janë përdorur nga Asadi në Siri, me mbështetjen e Kremlinit. Shërbimet sekrete amerikane dhe britanike kanë frikë se Putini mund t’i përdorë ato për të shtypur rezistencën ukrainase: ato mund të jenë armë kimike agjentë mbytës si klori, agjentë flluskash që godasin përmes thithjes dhe kontaktit, agjentë nervorë ose armë biologjike, si antraksi ose karbunkulë

Armët bërthamore taktike

Si Uashingtoni ashtu edhe Kievi e kanë bërë të qartë se, për momentin, nuk ka shenja konkrete të një sulmi bërthamor.

“Për momentin nuk shohim asnjë shenjë në këtë drejtim,” tha drejtori i CIA-s, William Burns, por “ne nuk duhet ta marrim lehtë përdorimin e mundshëm të armëve bërthamore nga Putin”. Ndryshe nga ato “strategjike” të Luftës së Ftohtë, me të cilat Shtetet e Bashkuara dhe Rusia mund të godasin njëra-tjetrën duke qëlluar drejtpërdrejt nga territori i tyre dhe që përdoreshin si parandalues, armët taktike bërthamore kanë një rreze më të shkurtër dhe goditen në distanca më të shkurtra.. Ato janë pajisje më të vogla se ato klasike, me një rreze të kufizuar prej rreth një kilometër e gjysmë, për t’u përdorur në betejë nëse ushtria nuk arrin të fitojë me armë konvencionale. Rusët kanë rreth 2000 të tilla në depot e tyre, jo gati për përdorim dhe për t’i lëshuar mund të përdorin dy sisteme: raketat Kalibr, 6.2 metra të gjata dhe të gjuajtura nga toka ose deti, të cilat kanë një rreze veprimi prej 1500/2500 kilometra. , dhe sistemi Iskander-M, i cili nis nga toka dhe ka një rreze veprimi prej 400-500 kilometrash. Ka shembuj të shumtë të armëve taktike bërthamore, ato ndryshojnë shumë në madhësi dhe fuqi: ngarkesa e më të voglit mund të arrijë një kiloton, ose ekuivalentin e një mijë tonësh TNT, më i madhi deri në 100 kiloton. Efektet ndryshojnë në varësi të madhësisë dhe vendndodhjes së shpërthimit./Abcnews.al/