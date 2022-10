Po i ndihmonin të kalonin drejt Britanisë, arrestohen dy burra dhe 12 emigrantë shqiptarë në Belgjikë

Dy burra nga Basingstoke janë arrestuar nën dyshimin për shkelje të kontrabandës me njerëz, pasi një operacion i përbashkët pengoi një përpjekje për të kontrabanduar emigrantë shqiptarë drejt Britanisë së Madhe.

Sipas mediave vendase, oficerët belgë arrestuan dy burra, 34 dhe 44 vjeç, nga Basingstoke, teksa mbërritën në bregdetin pranë Nieuwpoort, Belgjikë në orën 4:30 të mëngjesit të së dielës, 30 tetor. Gjithashtu u ndaluan 12 emigrantë, që besohet se ishin shtetas shqiptarë.

Një burrë i tretë, 46 vjeç, u arrestua në Aylesbury, Buckinghamshire, më vonë të njëjtën ditë me dyshimin se kishte ndihmuar imigracionin e paligjshëm. Ai mbetet në paraburgim dhe po merret në pyetje.

Grupi dyshohet se është pjesë e një bande që organizon një seri njerëzish që kontrabandojnë drejt Britanisë së Madhe nga Evropa.

Agjencia Kombëtare e Krimit (NCA) dhe Policia Federale belge punuan së bashku për të ndaluar emigrantët të kontrabandoheshin në Mbretërinë e Bashkuar duke përdorur një varkë të ngurtë me fuqi të lartë (RHIB).

“Ne besojmë se ky operacion ka ndërprerë një grup të dyshuar të krimit të organizuar të përfshirë në sjelljen e njerëzve në Mbretërinë e Bashkuar ilegalisht. Përpjekjet për të arritur në Mbretërinë e Bashkuar me një varkë të vogël janë jashtëzakonisht të rrezikshme dhe kontrabandistët e njerëzve nuk kujdesen për sigurinë e pasagjerëve të tyre. Duke punuar ngushtë me partnerët përfshirë Policinë Federale belge, Forcën Kufitare dhe Zbatimin e Emigracionit, këto arrestime tregojnë se NCA do të punojë përtej kufijve ndërkombëtarë për të synuar bandat e kontrabandës së njerëzve.”-tha Komandanti i degës së NCA, Colin Williams.

Vetëm NCA ka më shumë se 60 hetime të drejtpërdrejta në rrjete ose individë në nivelin më të lartë të krimit të organizuar të imigracionit ose trafikimit të qenieve njerëzore. Pjesa më e madhe e këtij kriminaliteti ndodhet jashtë MB-së dhe NCA ka ndërtuar përpjekjet e saj për ndarjen e inteligjencës me partnerët e zbatimit të ligjit në Belgjikë, Francë dhe më gjerë.