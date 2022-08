Po fliste në podium gjatë konferencës, momenti kur vdes papritur diplomati arab (VIDEO)

Një diplomat nga Arabia Saudite ka vdekur papritur teksa po fliste në konferencën arabo-afrikane në Egjipt.

Sipas mediave ndërkombëtare, bëhet fjalë për diplomatin dhe biznesmenin saudit Mohammad Fahad al-Qahtani.

Burri u rrëzua gjatë një fjalimi që po mbante për të “mbështetur arritjet e presidentit egjiptian, Abdel Fattah Al-Sisi.

Vetëm pak caste para se ai të binte në tokë, Al -Qahtani, Kryetar i Bordit të Kompanisë Al-Salam Holding, e përshkroi atë si një dekan të njerëzimit dhe një njeri të paqes, raporton arabi21.com.

#Saudi diplomat Mohammad Fahad al-Qahtani died suddenly while speaking at the Arab-African conference in #Egypt. pic.twitter.com/Qk3VL1JD0F

— NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2022