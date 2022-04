Burri i zëvendëskryeministres së Ukrainës Olga Stefanyshyna u vra dje nga trupat ruse, sipas deputetes Lesia Vasylenko.

Bashkëshorti i Stefanyshyna, Bogdan, u vra gjatë bombardimeve ruse teksa ai u përpoq të evakuonte civilët nga Chernihiv.

Yesterday I cried more than in all the other 36 days of war. The husband of my colleague Olga Stefanyshyna, MP, was killed. He died a hero, trying to evacuate civilians from #Chernihiv. Unimaginable tragedy

— Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) April 1, 2022