Po bën “kërdinë”, pse ukrainasit po përdorin ende mitralozin 100 vjeçar kundër rusëve

Forcat ukrainase po luftojnë kundër pushtuesve rusë duke përdorur disa lloj mitralozësh që kanë hyrë në shërbim në kohën kur Ukraina ishte pjesë e perandorisë ruse. Ky model, ka nje mekanizëm me avull peshon 68 kg dhe ka një mburojë përpara tytës për të mbrojtur personin që gjuan.

Ka një sistem dy rrotësh që të ndihmon ta levizësh nga një vend në vendin tjetër ose që të vendoset në ndonjë makinë. Mediat ruse shpesh tallen me armët që po përdorin dhe thonë se ukrainasit i përdorin ato sepse u mungojnë armët moderne, raporton abcnews.al.

E vërteta në fakt është më komplekse.

Siç tregon edhe vetë emri, Maxim M1910 u prezantua në vitin 1910. Është një version rus i mitralozit të parë vërtetë automatik, i cili u prodhua nga Hiram Maxim, një shpikës amerikano-britanik, në 1883.

Më parë armët Gatling kishin gjashtë tyta dhe mbajtur gishtin në këmbëz lëshonin një sërë plumbash. Falë një mekanzimi me avull e lejon atë të jetë e përdorshme për periudha të gjata. Variantet e armës së Maxim-it rezultuan një mjet vdekjeprurës i masakrës dhe terrorit gjatë lulëzimit të imperializmit të fundit të shekullit të 19-të, duke lejuar forcat e vogla europiane të vrisnin me mijëra.

Kjo armë vazhdoi të revolucionarizonte luftën midis vetë shteteve europiane.

Mitralozat moderne sot që kanë të njëjtin municion 7.62 mm si M1910 janë shumë më të lehta dhe më të lëvizshme – PKM-ja aktuale ruse peshon më pak se një të pestën e 68 kg që ka peshuar dikur.

Megjithatë atyre u mungon mekanizimi i avullit. Në vitin 2016, ministri i mbrojtjes i Ukrainës konfirmoi se kishte autorizuar lëshimin e disa M1910 nga stoqet qeveritare (arma Maxim nuk është një çështje standarde, por e disponueshme kur kërkohet, siç kanë bërë disa njësi të mbrojtjes territoriale).

Një auditim në vitin 2012 tregoi se Ukraina kishte 35,000 armë rezervë, të gjitha të prodhuara midis viteve 1920 dhe 1950. Vetëm një pjesë e vogël e M1910-ve janë vënë në përdorim që nga pushtimi i Rusisë në shkurt, por ata thuhet se kanë rezultuar efektivë në pozicione fikse mbrojtëse dhe fortifikime.

Një ushtar ukrainas i intervistuar në vitin 2016 tha se M1910 ishte shumë i saktë në një kilometër, efektiv në tre kilometra dhe ai nuk do ta ndërronte atë me asnjë armë më moderne.

Disa M1910 madje janë modernizuar, me imazhe në mediat sociale që tregojnë mitralozë të vjetër me pamje moderne elektronike që shënjestrojnë “pikat e kuqe”. Arma nuk është zyrtarisht në shërbim me ndonjë ushtri tjetër, megjithëse milicitë separatiste të mbështetura nga Rusia në rajonin e Donbasit gjithashtu i përdorin ato, dhe janë përdorur gjithashtu edhe në zonat e konfliktit nga Siria në Vietnam.

Një element i propagandës ruse mund të jetë i saktë: përpjekja e Ukrainës për të krijuar kopjen e saj të PKM moderne ruse në 2011 nuk rezultoi e suksesshme. Trupat raportuan probleme të mëdha me Mayak KM, siç dihet, pasi ishte e pamundur të synonte objektivat më pak se 400 metra larg për shkak të një pajisjeje që bllokonte pamjen.

Kreu i armatimeve të forcave të armatosura të Ukrainës pranoi në vitin 2016 se kishte ende probleme me armën në fjalë, por po punohej për përmirësimin e saj. Ukraina ka importuar një numër mitralozësh nga vendet e tjera dhe mekanikët ukrainas po marrin armët nga automjetet e shkatërruara ruse për t’i kthyer në armë këmbësorie.

Dhe disa trupa ende përdorin M1910. Mitralozat mbeten një element thelbësor i luftimeve.

Ashtu siç ishte një shekull më parë, M1910 mbetet një armë vdekjeprurëse./abcnews.al