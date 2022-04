Pluhur dhe baltë, meteorologia tregon fenomenin e çudtishëm që pritet ditën e sotme

Temperaturat në mëngjeisn e sotëm kanë shënuar një rritje të ndjeshme. Mëngjesi i sotëm ndihet zagushi, pasi vlerat minimale janë jo më poshtë se 6-7 gradë celcius në zonat malore, ndërkohë në shtrirjen perëndimore përfshirë dhe kryeqytetin, termometri sot ka shënuar rreth 11-15 gardë celcius ne mengjes, vlera këto mjaft të larta. Mesdita e sotme do të shëojë rreth 26-27 gradë celcius.

Vranësirat vijnë nga jugu i kontinentit, vijnë në fakt masa ajrore të nxehta nga kontinenti afrikan të cilat kalojnë nëpër Mesdhe ku ushqehen me lagështirë, prandaj edhe reshjet e para që pritet të bien do të jenë shi i shoqëruar me pluhur dhe baltë.

Mbrëmë gjatë natës era ka qenë problematike dhe kështu vazhdon të jetë edhe sot. Kështu pritet të vijojë deri sonte vonë në mbrëmje, kryesisht në hapësirat detare. Më e theksuar kjo në hapsirat detare të Jonit, pasi shpejtësia e erës arrin rreth 9-10 km/h në det të hapur.

Edhe pjesa tjetër e Adriatikut është problematike për sa i përket erës, por fatmirësisht do të zgjasë vetëm deri sonte në mbrëmje, zbulon meteorologia Tanja Porja./albeu.com/