Plas sherri për shezlongët në Velipojë, tre të rinj dhunojnë të moshuarin

Tre të rinj kanë dhunuar një 64-vjeçar në Velipojë, pas një konflikti për vendosjen e shezlongëve në plazh.

Policia bën me dije se shtetasi D. T., 31 vjeç i proceduar penalisht si dhe shtetasit Zabit Mehmedaj 27 vjeç dhe Saedet Myftija të dy të shpallur në kërkim, dyshohet se në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë kanosur shtetasin S. H., 64 vjeç, banues në Shkodër, e kanë goditur atë me mjete të forta dhe i kanë dëmtuar automjetin me të cilin lëvizte, për shkak të shfrytëzimit të hapësirave në plazh, për vendosjen e shezlongëve.

Njoftimi policisë

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin D. T., 31 vjeç, si dhe shpallën në kërkim shtetasit Z. M., 27 vjeç dhe S. M., 27 vjeç, të tre banues në Shkodër, pasi dyshohet se në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë kanosur shtetasin S. H., 64 vjeç, banues në Shkodër, e kanë goditur atë me mjete të forta dhe i kanë dëmtuar automjetin me të cilin lëvizte, për shkak të shfrytëzimit të hapësirave në plazh, për vendosjen e shezlongëve.

Vijon puna për kapjen e shtetasve Z. M dhe S. M.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, për veprime të mëtejshme./albeu.com/