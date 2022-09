Plas lufta Armeni-Azerbajxhan, gjithë natën bombardime në kufi

Armenia dhe Azerbajxhani kanë raportuar për përleshje të reja kufitare që lanë të vdekur një numër të panjohur trupash azerbajxhaniane.

Luftimet, të cilat shpërthyen herët të martën, shënojnë shpërthimin e fundit midis armiqve të mëdhenj, të cilët luftuan një luftë në vitin 2020 mbi rajonin e kontestuar Nagorno-Karabakh.

❗️Azerbaijani Armed Forces began intensive shelling of Armenian positions

It is reported that Azerbaijani Armed Forces are striking settlements along the border with Armenia with artillery, mortars and drones.The defense ministries of both countries have confirmed clashes.

1/3 pic.twitter.com/4Mc526NSUr

— NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2022