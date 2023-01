Planifikoni të martoheni në 2023? Këto janë datat me fat

Nëse planifikoni të merrni hapin tjetër në vitin 2023, sigurisht që ju intereson çfarë thonë yjet dhe cilat data janë më fatlumët për organizimin e një dasme.

Dimër

Ata që preferojnë të bëjnë dasmën e tyre gjatë muajve të dimrit, janar dhe mars janë muajt më me fat për këtë.

Sipas astrologëve, 22 janari është dita ideale për një martesë, sepse atëherë ka një rreshtim të dyfishtë të Venusit dhe Saturnit. Gjithashtu, Hëna e Re më 21 Mars sjell shumë komunikim të freskët me Merkurin që i bashkohet. Kjo ditë do të ketë gjithashtu një ton të çmuar dashurie qëndrueshmërie dhe stabiliteti me Venusin dhe Junon në lidhje në Demi.

Pranvera

Çdo pranverë sjell ndryshime të mëdha dhe përveç lulëzimit dhe lulëzimit të natyrës, do të sjellë edhe takime të lumtura për çiftet e sapomartuara. Pra, 11 Prilli do të jetë një ditë e ngrohtë dhe e gëzuar për të gjithë ata që po ecin së bashku në rrugëtimin e jetës. Hëna e re e radhës te Demi, e cila do të jetë më 19 maj, sjell komunikim më të mirë dhe të hapur, ndërsa Gaforrja në Venus do të sjellë një atmosferë familjare të dashur me emocione të bukura dhe të sinqerta.

Vera

Nëse ka një muaj që të sapomartuarit e adhurojnë më shumë, ai me siguri është qershori. Hëna e Re do të ndodhë në Binjakët e gjithanshëm dhe komunikues më 17 qershor, e cila është një periudhë shumë e favorshme për të gjithë ata që po fillojnë një kapitull të ri në jetën e tyre – do t’u sjellë atyre shumë dashuri, energji të gjallë dhe harmonike. Më pas vjen 21 qershori, i cili sjell akoma më shumë emocione dhe ndjesi. Pra, përdorini atë!

Horoskopi kinez

Dhe sipas astrologjisë kineze, muajt më të mirë për një martesë në Vitin e Lepurit, ose 2023 do të jetë maj, korrik, gusht, tetor dhe nëntor. Dhe ditët më me fat do të jenë datat 2, 8, 13, 14, 17, 20, 25 dhe 29 të muajit. Më së miri do të ishte që këto data të kombinoheshin me muajt me fat të përmendur më sipër.