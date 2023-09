Planifikoi të qëndronte vetëm 6 muaj në hapësirë, astronauti kthehet në Tokë me një rekord

Astronauti i NASA-s, Frank Rubio është rikthyer më në fund në Tokë, duke ndjerë tërheqjen e gravitetit të planetit për herë të parë në më shumë se një vit.

Rubio dhe dy kolegët e tij rusë, kozmonautët Sergey Prokopyev dhe Dmitri Petelin, u hodhën me parashutë në Kazakistan në bordin e kapsulës ruse Soyuz MS-23 në orën 5:17 pasdite me kohën lokale të mërkurën.

Ardhja e ekuipazhit shënoi fundin e një udhëtimi të gjatë për Rubion, i cili ishte planifikuar të kalonte vetëm gjashtë muaj në bordin e Stacionit Ndërkombëtar të Hapësirës. Në vend të kësaj, ai qëndroi gjithsej 371 ditë në hapësirë.

Qëndrimi i Rubios vendosi një rekord të ri për kohën më të gjatë që një astronaut amerikan ka kaluar ndonjëherë në mikrogravitet. Ai gjithashtu u bë amerikani i parë që regjistroi një vit të tërë kalendarik në orbitë.

Misioni i tij i thyerjes së rekordeve shënoi edhe fillime të tjera për Rubio: Ky ishte udhëtimi i tij i parë në hapësirë ​​pasi u zgjodh për korpusin e astronautëve të NASA-s në vitin 2017, dhe në fillim të misionit, ai u bë astronauti i parë me origjinë nga Salvadori që udhëtoi në orbitën e ulët të Tokës.

Në një intervistë të fundit me CNN, Rubio tha se nëse do ta dinte se qëndrimi i tij në stacionin hapësinor do të ishte dy herë më i gjatë se sa ishte planifikuar fillimisht, ai “ndoshta do ta kishte refuzuar” detyrën përpara se të fillonte stërvitjen.

Rubio dhe shokët e tij të ekuipazhit udhëtuan 253.3 milionë kilometra dhe përfunduan 5,963 orbita të Tokës, sipas NASA-s.

Kozmonauti rus i ndjerë Valeri Polyakov, i cili regjistroi 437 ditë të vazhdueshme në orbitë në stacionin hapësinor të Rusisë Mir midis janarit 1994 dhe marsit 1995, mban rekordin botëror për qëndrimin më të gjatë në hapësirë.