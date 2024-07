Plagosi një 45-vjeçar, arrestohet autori në Elbasan

Ditën e stome, një 30-vjeçar është arrestuar në Elbasan. Bëhet me dije se 30-vjeçari me iniciale Q.Sh, u arrestua pasi në ambientet e jashtme të një lokali, gjatë një konflikti për motive të dobëta, ka goditur me kaçavidë, një 45-vjeçar me iniciale A.K. Nërkohë i plagosuri ndodhet në kujdesin e mjekëve.

Gjithashtu në cilësinë e provës materiale u sekuestrua kaçavida.

Njoftimi:

