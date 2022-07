Nga pamjet që shihni duket që në protestën e thirrur nga ish-kryeministri Sali Berisha kundër qeverisë, ka një grumbullim masiv të qytetarëve.

Në këtë protestë është njoftuar, që përveç ekponentëve të PD-së do të jetën dhe ata të LSI-së.

Berisha ka njoftuar se kjo do të jetë protesta më e madhe ndonjëherë, ndërsa mësohet se në shehs do të flasin rreth 20 zyrtarë të PS dhe LSI.

Berisha do të jetë ai që do të mbajë fjalën i pari dhe po ai do ta mbyllë/albeu.com