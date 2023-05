Ka përfunduar pa gola pjesa e parë mes Tiranës dhe Partizanit në derbin Kryqytetit.

Loja në përgjithësi ka qënë e barabartë për të dyja e ekipet me Partizanin që ishte pranë golit Maguet jep nje pasim perfekt per Da Silven, por braziliani “fal” Tiranen me porten e boshatisur.

Në fund të pjesë së parë te Tirana ka pretendime per penallti te prekjes se topit me dore ne zone, por Cjapi e gjykon te pavullnetshem./Albeu.com.