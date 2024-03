Petrit Vasili për situatën mes Ramës dhe gazetares: Kryeministri duhet të largohet me forcë

Në një postim në rrjetet sociale, deputeti Petrit Vasili, ka reaguar në lidhje me situatën e krijuar sot mes kryeministrit Edi Rama dhe gazetares Ambrozia Meta.

Teksa kreu i qeverisë shqiptare jepte një deklaratë për mediat, gazetarja e pyeti për investimin në ishullin e Sazanit, nga dhëndri ish-presidentit Donald Trump.

Në fund të deklaratës, Rama ka tentuar të prekë te faqja gazetaren, ndërsa kjo e fundit e ka paralajmëruar që mos ta bënte këtë gjë, ndërsa ka lëvizur me shpejtësi kokën.

Vasili u shpreh se sjelljet kafshërore të kryeministrit nuk kanë në ndalur, ndërsa shtoi se kreu i qeverisë “e ka mbushur kupën” dhe duhet të largohet me forcë.

Postimi:

“Kafsheri e Rames shtyn me duar si rrugaç gazetaren Ambrozia Meta!

Sjelljet kafsherore te Edi Rames s’kane te ndalur.

Sic e shihni ne VIDEO, Rama, ky i çmendur, shtyn me duar dhunshem gazetaren Ambrozia Meta sepse e pyet per hajduterine e tij me Portin e Durresit.

Po si mund te jete kryeminister nje ordiner i tille qe sillet per faqe te zeze.

Ky e ka mbushur kupen dhe duhet te shtyhet dhe duhet perzene me force siç e meriton sjella e tij kafsherore”, shkruan Vasili.