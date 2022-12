Petkoviç: Kurti po tallet me kërkesën e Beogradit për kthimin e trupave në Kosovë

Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi, Petar Petkoviç, ka theksuar se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, pas Marrëveshjes së Brukselit, tani po tallet hapur me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Petkoviç tha se fakti që Serbia respekton Kartën e OKB-së dhe vendimet e Këshillit të Sigurimit nuk është qesharake, por e përgjegjshme, duke shtuar se Kurti as që e di se çfarë do të thotë kjo fjalë.

“Ashtu si në Prishtinë, as nuk e dinë se çfarë është OKB-ja, sepse nuk kanë shkuar dhe nuk do të lëvizin përtej korridoreve të këtij institucioni, nëpër të cilin bredhin në mënyrë komike çdo vit. Prandaj është për të qeshur fakti që Kurti edhe përpiqet të interpretojë Rezolutën 1244 dhe kërkesën për kthimin e serbëve të forcave të sigurisë në Kosovë dhe Metohi”, tha Petkoviç.

Ai ka shtuar se kjo çështje nuk ka të bëjë fare me Kurtin.

“Është e pabesueshme se si është që vetëm ato pjesë të marrëveshjeve dhe vendimeve ndërkombëtare që janë në favor të Serbisë, si dhe ato marrëveshje që duhet të zbatohen nga Prishtina, janë gjithmonë “qesharake”? E drejta ndërkombëtare mund të respektohet vetëm në tërësi. jo siç është mësuar Kurti, pranon vetëm atë që i përshtatet, Kurti duhet të mësojë një gjë – forca e së drejtës ndërkombëtare nuk është në fuqi, por në normat e saj, kështu që Kurti filloi të qeshë dhe të gënjejë shumë shpejt”, shtoi Petkoviç.