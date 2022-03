Peshkatari kanadez kap peshkun “dinosaur”, peshon rreth 270 kilogram (VIDEO)

Një peshkatar kanadez peshkoi një “dinosaur” në lumin Fraser.

Yves Bisson ishte duke peshkuar në lumin Fraser në Kanada kur kapi bishën, i cili besonte se mund të kishte qenë deri në 100 vjeç.

Mjeshtëri i peshkimit ndau një video në TikTok të gjahut të tij, duke treguar pamjen masive të peshkut.

“Shikoni këtë, ky peshk është 3,5 metra, ndoshta 270 kg,” tha ai, duke mbajtur krijesën.

BIG FISH: A 10-foot sturgeon believed to be between 500 & 600 lbs was caught, tagged, and re-released by a fishing guide in British Columbia. Guide Yves Bisson estimates the fish could’ve been more than 100 years old. pic.twitter.com/7J8dfFjy6k

— NowThis (@nowthisnews) March 15, 2022