Pesë të vdekur nga përmbytjet në veriperëndim të Turqisë (VIDEO)

Të paktën 5 persona kanë vdekur nga përmbytjet e shkaktuara pas shirave të rrëmbyeshëm në veriperëndim të Turqisë, thanë sot autoritetet.

Dy prej tyre humbën jetën ditën e djeshme, të martën, në Stamboll, kur rrugët e kthyen në lumenj.

#BREAKING #Turkey #Istanbul JUST IN! Situation is critical in Istanbul, Turkey due to heavy floods. People found themselves trapped in the National Library of Başakşehir. pic.twitter.com/UkAFXkTeWj

— The National Independent (@NationalIndNews) September 5, 2023