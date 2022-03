Pesë skenarë se si mund të përfundojë lufta

Mes mjegullës së luftës, mund të jetë e vështirë të shihet rruga përpara. Këtu janë disa skenare sesi mund të përfundojë lufta.

Luftë e shkurtër

Rusia shton operacionet e saj ushtarake me sulme shkatërruese. Mijëra vdesin, Kievi bie, presidenti i Ukrainës vritet ose arratiset dhe Rusia instalon një regjim kukull pro-Moskës. Ky do të ishte një rezultat i paqëndrueshëm, i prekshëm ndaj kryengritjeve dhe konflikteve të ardhshme.

Luftë e gjatë

Ndoshta më shumë gjasa. Ndoshta forcat ruse ngecin, me moral të ulët dhe logjistikë të dobët. Ata mund të luftojnë për të kontrolluar edhe qytetet e pushtuara. Me kalimin e kohës, forcat e Ukrainës bëhen një kryengritje efektive, ndërsa Perëndimi vazhdon të furnizojë me armë. Ndoshta pas shumë vitesh, Rusia përfundimisht largohet.

Luftë në Europë

Putini mund të dërgojë trupa në ish-republikat sovjetike si Moldavia dhe Gjeorgjia, që nuk janë pjesë e NATO-s. Ose mund të ketë thjesht llogaritje të gabuara dhe përshkallëzimi. Putini mund të rrezikonte nëse mendonte se kjo ishte mënyra e vetme për të shpëtuar udhëheqjen e tij, nëse përballej me disfatën, ai mund të tundohej të përshkallëzohej më tej.

Zgjidhja diplomatike

Duke rënë dakord tashmë për bisedimet, edhe nëse ato nuk kanë bërë shumë përparim, Putin duket se të paktën ka pranuar mundësinë e një armëpushimi të negociuar. Nëse lufta shkon keq për të, Putini mund të gjykojë se vazhdimi është një kërcënim më i madh udhëheqësi sesa poshtërimi për t’i dhënë fund.

Rrëzimi i Putin

Mund të duket e paimagjinueshme. Megjithatë bota ka ndryshuar ditët e fundit. Nëse lufta është katastrofike për Rusinë, mund të ketë kërcënim të revolucionit popullor. Dhe nëse ata që kanë përfituar nga Putini nuk mendojnë më se ai mund të mbrojë interesat e tyre, një rezultat i tillë mund të mos jetë i pabesueshëm./Marrë nga BBC, albeu.com