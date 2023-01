Pesë mënyra për të arritur qëllimet tuaja të Vitit të Ri

Çdo fillim, si ai i vitit të ri, është një kapitull që mbyllet dhe një i ri që fillon të shkruhet, duke hapur hapësirën për mundësi të reja dhe fillime të reja. Edhe pse është mirë të ëndërrojmë për diçka më të mirë, pritshmëritë e larta mund të na çojnë në më shumë ankth dhe vetëdyshim, nën hijen e frikës se nuk do të kemi sukses.

Në fakt, një objektiv mund të jetë de fakto i paarritshëm që në fillim. Për shembull, si do të humbasim dhjetë kilogramë ose do të ushtrohemi tre herë në javë në vitin e ri nëse nuk kemi ushtruar fare vitin e kaluar? Ndoshta kjo është arsyeja pse, sipas studimeve të vjetra, 80% e rezolucioneve të “Vitit të Ri” janë braktisur deri në shkurt.

Me pak fjalë, gjithçka është çështje ekuilibri dhe realizmi. Që të mos devijoni nga rutina dhe të arrini qëllimet tuaja, ne ju ofrojmë një guidë realiste, në mënyrë që të vazhdoni të “lulëzoni” këtë vit.

Vendosni qëllime specifike dhe realiste

Qëllimet abstrakte mund të na bëjnë më të prirur për zvarritje. Pra, në vend të “Unë do të vrapoj sa më shpesh të mundem” vendosni një objektiv “Unë do të vrapoj 15 minuta tre herë në javë”. Është gjithashtu e rëndësishme të vendosni standarde të matshme për të matur përparimin tuaj, të tilla si vrapimi 5 km dy herë në javë deri në prill nga vrapimi dy herë në javë.

Përmirësoni atë që po bëni tashmë

Përpara se të hidheni në procesin e fillimit të diçkaje krejtësisht të re, reflektoni për atë që shkoi mirë vitin e kaluar dhe vendosni se si dëshironi ta përmirësoni më tej. Duke formuar vendimet tuaja bazuar në përvojat tuaja të së kaluarës, do të keni një ndjenjë më të mirë të standardeve dhe qëllimeve tuaja përfundimtare.

Festoni fitoret e vogla

Duke festuar fitoret tuaja të vogla, do të keni motivimin e rëndësishëm që ju nevojitet për t’iu përmbajtur vendimeve tuaja në planin afatgjatë. Truri ynë është i programuar për t’iu përgjigjur pozitivisht shpërblimeve. Pra, sa herë që shpërblehemi për kryerjen e një sjelljeje të caktuar, truri aktivizon dopaminën. Prandaj, do të ndiheni menjëherë më mirë edhe me një fitore më të vogël!

Jini të durueshëm

Formimi i një zakoni kërkon kohë, nga 3 ditë në 3 javë në 66 ditë, dhe ndonjëherë edhe më gjatë. Çelësi për ta arritur këtë është qëndrueshmëria, domethënë gjetja e një kohe dhe vendi për të krijuar një rutinë rreth vendimit tonë. Por edhe nëse ecim në rrugë të gabuar, është e rëndësishme ta kuptojmë, ta lëmë pas dhe të ecim përpara. Në fund të fundit, rëndësi ka udhëtimi, jo destinacioni.

Ji i sjellshem me veten

Në fund të fundit, një mënyrë e shkëlqyer për të qëndruar në rrugën e duhur është të shikojmë brenda dhe t’i tregojmë vetes mbështetjen e sjellshme dhe falëse që do t’i tregonim një miku. Dhembshuria për veten është thjesht ta trajtojmë veten me mirësi dhe të kujtojmë se të gjithë jemi njerëz dhe se të gjithë bëjmë gabime.