Pesë arsye të sinqerta, pse zgjedhjet tuaja të dashurisë janë të këqija

Përgjigja ndaj ankesës mjaft të zakonshme se ju tërheqni dhe dilni vetëm me budallenjtë nuk është aq sa të keni një lloj magneti për ta të ngjitur në ballë, por më shumë ka të bëjë me ndjenjat sabotuese dhe besimet që mund të mbani pa e kuptuar atë.

Nëse keni të njëjtin problem në çdo marrëdhënie, duhet të keni parasysh se problemi mund të jeni në të vërtetë ju – gjë që nuk është e pariparueshme.

Për këto arsye ju tërheqni problematikët:

1. Nuk ju pëlqen ajo që shihni në pasqyrë

Ekspertët e marrëdhënieve flasin për besim gjatë gjithë kohës.

“Besimi është seksi” dhe “individët me vetëbesim tërheqin seksin e kundërt”, do të thonë shpesh. Ose diçka si – nëse e doni veten, do t’ju duan edhe të tjerët… Dikush që është i pakënaqur me veten e tij jep një atmosferë krejtësisht të ndryshme nga dikush që ndihet i sigurt dhe i vlefshëm.

Por si të bëheni të kënaqur me veten nëse thjesht nuk jeni – është pyetja kryesore.

Ndryshimi – nëse jeni të mërzitur për ndonjë aspekt të pamjes suaj, jetës emocionale, punës, familjes ose ndonjë gjë tjetër – bëni një përpjekje për ta ndryshuar atë.

Punoni në ndërtimin e besimit tuaj. Punoni për të hequr dorë nga e kaluara, në mënyrë që të mund të kaloni me kënaqësi në një të ardhme të freskët dhe të pastër. Koha dhe energjia e shpenzuar për vetë-përmirësim gjithmonë shpërblehen.

2. Nuk jeni të lumtur dhe përpiqeni t’u bëni të ditur të gjithëve

Ata që nuk durojnë dot vetëm, priren të qëndrojnë në marrëdhënie të këqija për një kohë të gjatë ose të hidhen nga një marrëdhënie në tjetrën.

Një alternativë për të mbajtur një marrëdhënie të mjerueshme mund të jetë të kuptuarit se të qenit beqar është e mrekullueshme.

Atëherë marrëdhëniet tuaja marrin një formë më të rastësishme, më të lumtur, dhe për këtë arsye ju mund të tërheqni njerëz më të lumtur. Arsyeja është se partnerët mund të kuptojnë në mënyrë të pandërgjegjshme se nëse gjërat shkojnë keq në marrëdhënie, ju nuk do ta duroni atë – ose do të punoni për të përmirësuar marrëdhënien ose do të merrni vendime të vështira. Është tërheqëse sepse, së pari, të bën të qartë se ke standarde dhe së dyti, se nuk do të ngecesh me dikë vetëm sepse ke frikë të jesh vetëm.

3. Ju keni standarde të ulëta ose aspak

Askush nuk dëshiron vërtet të pranojë se kriteret e tyre për një partner janë shumë të ulëta. Është sikur ata fillojnë të vendosin syze ngjyrë rozë gjatë takimit të parë.

Sjellja që pranoni në fillim të marrëdhënies është sjellja që do të vazhdoni të keni në lidhje. Mos dilni me ata që dëshironi të ndryshoni.

Kultivoni idenë se dashuria është një çmim që duhet fituar, jo diçka që thjesht duhet t’ia jepni dikujt. Bëni një listë me pesë gjërat kryesore që dëshironi nga një partner dhe kërkoni ata që i kanë ato cilësi dhe i përmbahen asaj.

4. Ju e lejoni veten të ‘shkeleni’

Asnjëherë mos kini frikë se të kërkoni respekt nga partneri juaj do të thotë fundi i marrëdhënies. Ju meritoni të trajtoheni mirë. Komunikimi është hapi i parë. Mos i duroni gjërat që nuk duhet. Mos lejoni që marrëdhënia të prishet ndërsa partneri juaj sillet keq, ndërkohë që ju shpresoni të ndikoni në ndryshim në mënyrë telepatike.

Zgjidhini problemet kur lindin. Nëse e lejoni veten të trajtoheni keq – ka të ngjarë të vazhdojë të jetë kështu.

5. Je i verbër ndaj asaj që është e mirë për ty

Siç thotë thënia e vjetër – “nëse diçka duket shumë e mirë për të qenë e vërtetë, ndoshta është”. Kur më në fund takoni dikë që duket se ka potencial të vërtetë dhe gjithçka po shkon mirë, prisni dhe kontrolloni.

Lërini t’ju japin vëmendje. Qofshin të mirë me ju. Shijojeni çdo minutë.

Megjithatë, mos e nxitoni – veçanërisht gjatë muajve të parë. Nuk ka asgjë urgjente – nuk keni nevojë të lidhni askënd me zinxhir. Nëse dikush është vërtet i sinqertë dhe i duhuri për ju, ai gjithashtu do të dëshirojë t’ju njohë përpara se të bëjë një angazhim.