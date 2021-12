Përrenjasi pa drita, probleme me energjinë dhe në Cërrik e Gramsh

Mëngjesin e sotëm ne qarkun Elbasan ka pasur reshje shiu në gjithë qarkun të shoqëruar me inerte ne disa akse rrugore.

Ne furnizimin me energji ka pasur probleme me fidrin nr.7 e nr.8 ku si pasoje ka mungesë të furnizimit me energji të bashkisë Përrenjas dhe disa fshatra përreth, si dhe fidri nr.4 ne bashkinë Cerrik i cili sjell mungesa në Njësinë Administrative Mollas e Pishaj të bashkisë Gramsh.