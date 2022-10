Përplasje te Bayern Munich, Nagelsmann debat me yllin e ekipit dhe ky i fundit largohet nga stërvitja

Situata te Bayern Munich duket se nuk është e qetë.

Benjamin Pavard nuk është i kënaqur me faktin se si po trajtohet nga trajneri Nagelsmann. Ai nuk është i lumtur me faktin që më shumë rri në stol se sa në fushën e lojës, dhe për këtë situatë ka patur një përplasje verbale me teknikun e tij.

Nervat nuk i kanë mbajtur dhe Pavard është larguar i nervozuar nga seanca stërvitore duke e lënë në gjysmë.

Francezi thuhet se është një nga objektivat e Chelsea dhe pas kësaj ngjarje, shanset që ai të largohet nga klubi bavarez janë të larta./ h.ll/albeu.com