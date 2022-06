Përplasi qytetarin në Durrës, arrestohet 41-vjeçari, në pranga edhe një tjetër për dhunë në familje

Dy persona në Durrës kanë rënë në pranga për vepra të ndryshme penale.

Në pranga ka rënë edhe një 41-vjeçar me inicilaet L.G., pasi duke drejtuar automjetin e tij ka aksidentuar shtetasin K.L., i cili ndodhet në kujdesin e mjekëve.

Gjithashtu uniformat blu bëjnë me dije se është arrestuar 30-vjeçari A.M., pasi Gjykata e Shkallës së Parë Krujë, me vendimin e datës 28.06.2022, ka vendosur ndaj këtij shtetasi masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Dhuna në familje”.

Njoftim policie

Vihen në pranga 2 shtetas, për vepra të ndryshme penale, njëri prej tyre në kërkim.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme