Përplasi çiftin dhe foshnjën 3-muajshe te rruga e Kavajës, policia liron Ajas Sulejmanin

Pronari i makinës Ajas Sulejmani, i cili ka përplasur me automjet në zonën e 21-Dhjetorit, çiftin Konomi dhe foshnjën e tyre 3 mujshe ka lënë qelinë.

Masa e sigurisë së tij për të është zbutur duke shkuar nga arrest me burg në arrest shtëpie, Sulejmani do të hetohet nën masën e arrestit të shtëpisë.

Këtë të hënë togat e zeza të kryeqytetit pranuan kërkesën e Sulejmanit për masë më të butë sigurie edhe për shkak të normalizimit të marrëdhënieve mes palëve. Ndërkohë një tjetër argument i 39-vjeçarit për masë më të butë është fakti se ai ishte baba i tre fëmijëve të mitur.

Ngjarja e rëndë ndodhi mesditën e 8 majit, ku 39 vjeçari Ajas Sulejmani ishte duke lëvizur me shpejtësi tej normave të lejuara, në rrugën e Kavajës, duke kaluar me semaforin e kuq dhe si rrjedhojë përplasi te vijat e bardha familjen Konomi. Pasi shkaktoi aksidentin, ai braktisi aty mjetin me targa gjermane dhe u largua menjëherë, por 3 orë pas aksidentit, ai u arrestua ne një spital privat po në Tiranë. I riu pretendonte se ishte larguar nga vendi i ngjarjes pasi në makinë kishte vajzën e tij të traumatizuar dhe se kish marrë lëndime.

Pas arrestimit ndaj tij prokuroria ngriti tre vepra penale: “Shkelje e rregullave te qarkullimit rrugor”, “Largim nga vendi i aksidentit” dhe “Drejtim mjeti ne mënyrë të parregullt”. Ndërkohë që çifti Arjan dhe Vilma Konomi ndenjën në spital disa javë, pasi morën fraktura të shumta. Ndërsa fatmirësisht vetëm me një gërvishtje shpëtoi foshnja e tyre tre muajshe./albeu.com