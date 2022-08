Përplasen dy mjete në Librazhd-Qafë Thanë, 3 të lënduar

Një aksident ka ndodhur në aksin Librazhd-Qafë Thanë, ku janë përplasur dy mjete. Për pasojë kanë mbetur të lënduar 3 pasagjerët e dy mjeteve.

Njoftimi i policisë:

Librazhd/ Informacion paraprak

Në aksin rrugor Librazhd-Qafë Thanë, në fshatin Pishkash, mjeti tip “Ford”, me drejtues shtetasin K.S., 24 vjeç, banues në Tiranë është përplasur me mjetin tip “Skoda”, me drejtues shtetasin M.T., 30 vjeç, banues në Belsh.

Si pasojë e aksidentit janë plagosur shtetasit P.S., dhe Z.Xh.,( e cila ndodhet nën kujdesin e mjekëve), të cilët ishin pasagjerët në mjetin tip “Ford”, si dhe shtetasja Sh.T., e cila ishte pasagjere në mjetin tip “Skoda”, ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e shkakut të aksidentit./albeu.com