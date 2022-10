“Përpihet” nga flakët ndërtesa 24-katëshe në Stamboll, pamjet e frikshme marrin “dhenë” (VIDEO)

Një zjarr ka përfshirë një kullë të madhe në Turqi, teksa pamje të tmerrshme që dalin nga flakët, janë shpërndarë ne mediat e huaja.

Pamjet nga incidenti tregojnë një skenë të tmerrshme ku tymi del nga ndërtesa, ndërsa flakët djegin lartësinë e kullës.

Zjarri ka rënë në një banesë 24-katëshe në Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak. Zjarri, i cili ka rënë në katin e parë, ka mbërritur në katin e fundit të pallatit përmes mureve brenda një kohe të shkurtër. Me njoftimin e situatës, në vendngjarje janë nisur zjarrfikëset. Banorët e ndërtesës u evakuuan ndërsa ekipet iu përgjigjën zjarrit. Ekuipazhet vazhdojnë t’i përgjigjen zjarrit.

JUST IN 🚨 Huge fire in residential building in Istanbul, Turkey pic.twitter.com/iCi5pJOVsv

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 15, 2022