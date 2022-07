Përpara nisjes së pushimeve, Rama nxjerr njerëzit në shesh për çeljen e negociatave

Kryeministri Edi Rama duket se po planifikon një manifestim gjigant përpara nisjes së pushimeve.

Bëhet me dije se manifestimi do të mbahet në sheshin “Skënderbej” me rastin e çeljes së negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Europian.

Ky organizim është diskutuar ditën e djeshme në takimin e kryeministrit me krerët e rinj të degëve të Partisë Socialiste.

Manifestimi pritet të mbahet në 28 korrik në orën 19:00.

Ndërkaq, kjo lëvizje e Ramës vjen pas protestës së 7 korrikut e thirrur nga Sali Berisha kundër qeverisë. Një ndër elementët që u diskutua për tubimin e demokratëve ishte pjesëmarrja. Duket se Rama ka vendosur që edhe ai të nxjerrë njerëzit e tij në shesh, por këta të fundit për të festuar një moment të rëndësishëm të vendit./albeu.com