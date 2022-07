Përndiqet nga i dashuri xheloz, këngëtarja shqiptare rrëfen dramën: Më mbyllte në shtëpi dhe më rrihte në prani të nënës

Ajo është këngëtare e këngëve popullore në Shqipëri. Në një nga intervistat e saj, tha se i përlqejnë sfidat dhe se i merr parasysh edhe pasojat.

Por E.S., nuk e kishte parashikuar se deri ku do të shkonte i dashuri i saj, një burrë i martuar dhe me katër fëmijë.

Ai e dhunoi këngëtaren shqiptare për shkak të xhelozisë që nuk mundi dot ta frenojë. Deri aty sa ai u kthye në një përndjekës dhe i fiksuar pas bukurisë së artistes popullore në Shqipëri.

Në dosjen që policia i tregoi ekskluzivisht Gazetasi.al, shpjegohet se si këngëtarja E.S., me banim në rrugën “Ndre Mjeda”, i tha policisë se u lidh me një 34-vjeçar nga Prishtina që jetonte në Kosovë dhe që rezulton të jetë me arsim të mesëm dhe me statusin i martuar.

“Nga viti 2015, bashkëjetova në Kosovë me T.F., ndonëse ai është i martuar dhe me katër fëmijë”, – shprehet përpara policisë këngëtarja.

Marrëdhënia jonë fillimisht ishte normale, por me kalimin e kohës, ajo pasoi me me mosëmarrëveshje që startonin nga xhelozia”, – ankohet më tej në policinë e kryeqytetit këngëtarja.

Referuar denoncimit të këngëtares, në vitin 2018, kosovari nisi dhunën fizike. “Dhuna u bë prezente për shkak se unë jam këngëtare dhe për shkak të xhelozisë T. F., nuk më lejonte të këndoja në Kosovë. Në vitin 2018 u detyrova të kthehem në Tiranë”, – vijon ajo.

Por pavarësisht këtij vendimi që do të thoshte ndarje e çiftit, në dhjetor 2018 këngëtarja shprehet se u dhunua deri aty sa 34-vjeçari nuk kurseu as grushtet në fytyrë.

“Në vitin 2019, në prani të nënës time ai ushtroi dhunë fizike dhe më ofendoi”. Por me kalimin e kohës, këngëtarja vendosi që të rikthehej tek i dashuri i martuar, duke e vazhduar lidhjen në 2020-ën.

“U takuam me njëri-tjetrin në qytetin e Tiranës dhe marrëdhënia vazhdoi në Shqipëri. Por ai nuk më lejonte të dilja me shoqërinë dhe më fyente vazhdimisht me fjalor të ndyrë”, – kujton e reja, që është e njohur për publikun shqiptar. Por që Gazetasi.al ka vendosur mos ta publikojë identitetin e saj.

Lidhja e tyre, sipas dosjes që iu tregua Gazetasi.al, ka vijuar me ulje e ngritje, herë me ndarje, kur burri i martuar kthehej tek familja, e herë me pajtim.

“Erdhi në shtëpinë time dhe më kërkoi të vazhdonim së bashku. Por kisha vendosur ta mbyllja historinë. Ai vazhdoi me kërcënime dhe fyerje në adresën time dhe kjo ndodhi sapo ai mësoi që unë i isha kthyer punës si këngëtare. Në mënyrë të përsëritur më shqetëson me telefonata dhe insiston që lidhja jonë të vijojë, ndërkohë që unë nuk dëshiroj më të jem me të”.

E reja kujton se ankthi prej kërcënimeve të ish të dashurit, iu bë pjesë e përditshmërisë.

“Më fyen në prani të familjarëve të mi, më kanos dhe më kërcënon. Skenat e dhunës i ka parë edhe mamaja ime dhe mesazhet kërcënuese ai ua dërgon edhe prindërve të mi”, – denoncoi këngëtarja sipas materialit që iu tregua Gazetasi.al.

Në tentativë për të realizuar një ndarje normale, e reja kujton se duroi për disa vite, megjithëse ish i dashuri i saj nuk heq dorë prej saj dhe kërkon që të vijojnë marrëdhënien me këto kushte.

Pas kësaj ankese në polici, shtetasi kosovar, sipas policisë, u arrestua, por më pas u la nën masën e detyrimit me paraqitje.

Kallëzuesja lëshoi një deklaratë noteriale numër 5864 të firmosur para një notereje, ku evidentohet se i dyshuari nuk e ka bezdisur më dhe se nuk kanë pasur kontakte me njëri-tjetrin.

“Këngëtarja thotë se ajo është dakord që ish i dashuri mos të procedohet penalisht, por duke lënë në fuqi vetëm urdhrin e mbrojtjes”, – citohet në shkresa.

Pavarësisht kësaj, të hënën e parë të çdo muaji i riu është urdhëruar të paraqitet në orën 10 para policisë gjyqësore./ Gazeta Si/