Përmirësojnë tretjen dhe ju dobësojnë, përfitimet e jashtëzakonshme që merrni nga ftonjtë

Ftoji i përket familjes Rhododendron, që do të thotë se është e lidhur ngushtë me mollët dhe dardhat. Megjithatë, fruti i veçantë nuk ka vendin e duhur në dietën tonë, pasi shija veçanërisht astringente dhe tuli jashtëzakonisht i fortë, në kombinim me brendësinë e tij drunore dhe të ngurtë (që e bën të vështirë edhe prerjen e tij), janë faktorë kyç që pengojnë shumë nga konsumimi i tij.

Pra, duke pasur parasysh vështirësitë që përmendëm, ka kuptim të pyesim veten pse duhet ta përfshijmë atë në dietën tonë. Por përgjigja është e thjeshtë, sepse një ftua është një bombë ushqyese që luan një rol kyç në ruajtjen e shëndetit të mirë.

Përfitimet

Ftoji është një frut ushqyes që ka një përmbajtje të ulët kalori. Në mënyrë indikative të përmendim se 100 gramë përmbajnë vetëm 57 kalori. Përveç kësaj, është një burim i mirë i fibrave, antioksidantëve, vitaminave dhe mineraleve.

Fruti përmban tanine që përmbajnë katekina dhe epikatekina dhe ka një përqendrim të lartë të vitaminës C. Ftoji është gjithashtu një burim i mirë i kalciumit, hekurit, kaliumit, magnezit dhe bakrit.

Siç e kuptojmë ne, këto janë lëndë ushqyese të shkëlqyera që ofrojnë përfitime të konsiderueshme për trupin. Në veçanti, konsumimi i rregullt i ftojit ndihmon në parandalimin e kancerit, rrit përpjekjen e kilogramëve të tepërt, përmirëson shëndetin e tretjes, ul kolesterolin dhe krijon një sistem të fortë imunitar, të gatshëm për të përballuar çdo “armik të rrezikshëm”.

Përveç kësaj, ky frut ka aftësinë për të parandaluar sëmundjet gastrointestinale, për të qetësuar inflamacionin, për të përmirësuar shëndetin e lëkurës, për të ulur presionin e gjakut, për të ndihmuar në trajtimin efektiv të reaksioneve alergjike dhe për të stimuluar qarkullimin e gjakut në sistemin kardiovaskular./albeu.com