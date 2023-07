Përmbytje shkatërruese në Korenë e Jugut, 40 të vdekur

Koreja e Jugut është pushtuar nga moti i keq me reshje shiu vdekjeprurëse. Mediet e huaja raportojnë se si pasojë e përmbytjeve kanë humbur jetën 40 persona.

Sipas autoriteteve lokale, nëntë persona të tjerë rezultojnë të zhdukur, ndërsa 34 të lënduar. Mes viktimave ishin dymbëdhjetë individë që humbën jetën tragjikisht në një nënkalim që u përmbyt.

Që nga e enjtja e javës së kaluar, rajonet qendrore dhe jugore të vendit janë goditur nga reshjet e shiut, duke arritur kulmin e sezonit të shirave që nisi në fund të qershorit.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Rescuers in South Korea pulled bodies from the water after some 15 vehicles, including a bus, were submerged in an underpass https://t.co/Xuj4fVH0NP pic.twitter.com/9HHpI5Fxpx

— Reuters (@Reuters) July 16, 2023