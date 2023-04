Përmbyset autobusi me turistë, 1 i vdekur dhe 34 të plagosur

Një grua humbi jetën dhe 34 persona u plagosën kur autobusi turistik me të cilin po udhëtonin u përmbys sot në Korenë e Jugut.

Aksidenti ndodhi pak pas orës 18:00 (me orën lokale) në një rrugë fshati në periferi të qytetit Chongqing.

Update on the accident of a bus carrying Israelis in South Korea an hour ago.

One death

2 very serious injuries.

5 seriously injured.

24 minor injuries.

Kudos to the Korean bus pic.twitter.com/exx2XhuvMV

— Al Qud’s 🇮🇷 🇵🇸 🇷🇺 (@tpyxame) April 13, 2023