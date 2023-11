Përleshje mes protestuesve pro-izraelitë dhe pro-palestinez në Kaliforni, një i vdekur (VIDEO)

Policia në Kaliforni njoftoi dje, të hënën, se ka hapur një hetim për vdekjen e një hebreu, për shkak të përleshjeve mes protestuesve pro-izraelitë dhe pro-palestinez.

Përleshjet shpërthyen të dielën midis protestuesve në dy tubime, një pro-palestinez dhe tjetri pro-izraelit, në Thousand Oaks, në veriperëndim të Los Anxhelosit, sipas Zyrës së Sherifit të Qarkut Ventura.

Në vendngjarje, policia konstatoi se viktima, 69-vjeçari Paul Kessler, ka “pësuar traumë në kafkë”, thuhet në njoftim.

“Dëshmitarët raportuan se Kessler ishte përfshirë në një grindje me një ose më shumë protestues” në tubimin pro-palestinez.

“Gjatë përleshjes, Paul Kessler u rrëzua mbrapa dhe goditi kokën në tokë”, thuhet në deklaratë.

