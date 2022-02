Perla e Suarezit në fundjavë theu rrjetin, reagimi i Simeones bëhet viral (VIDEO)

Atletico Madrid fitoi me rezultatin 0-3 ndaj Osasuna në fundjavë.

Suarez ishte autori i golit të dytë i cili ishte i jashtëzakonshëm. Ish-sulmuesi i Barcelonës shënoi nga 40 metra largësi duke ‘shkundur’ stadiumin nga brohoritjet por gjithashtu duke thyer rrejtet sociale me atë gol fantastik.

Por nuk mund të anashkalohej edhe reagimi i trajnerit të tij, Diego Simeone. Tekniku bëri një reagim epik duke bërë virale këtë video.

Ai ve duart në kokë duke mos u besuar syve për atë çfarë pa. / h.ll/albeu.com

FUCK OFF Suarez man..

What a GOAL!!!

That Diego Simeone Gesture/Reaction 😍😍😍🔥🔥🔥 pic.twitter.com/xTk5YsI7Hj

— wandera_herbert254 (@Kibabiifinest) February 19, 2022