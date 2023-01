PËRGJIMET/ Shkatërrimi i bandës italo-shqiptare: ‘Noizy’ i jep 36 mijë euro kg. Si kryheshin pazaret mes dy trafikantëve

Disa ditë më parë autoritetet italiane dhe ato shqiptare njoftuan shkatërrimin e një bande narkotrafikantësh italo-shqiptare.

Ditën e djeshme, GJKKO konfirmoi masat e sigurisë për 15 të arrestuarit nga super operacioni i SPAK dhe Guardia di Finanza që shkatërroi grupin kriminal të trafikut të drogës Shqipëri-Itali. Ishin 20 masat ‘arrest me burg’ dhe 1 ‘arrest shtëpie’ nga 21 urdhrat e arrestit që dha gjykata paraprakisht 2 ditë më parë, por 6 persona janë ende në kërkim.

Ata akuzohen për trafikim të lëndëve narkotike në formën e grupit të struktruar kriminal. Hetimi për këtë grup ka nisur që në vitin 2017 nga ish Prokuroria e krimeve të rënda ndërsa u përfundua 6 vjet vonë nga Prokuroria e Posaçme.

Ndërkohë janë zbardhur pjesë nga përgjimet e natërave të bandës.

Sipas kodeve të përdorura, me “S” etiketohej lënda narkotike e llojit marihuanë me origjinë nga Spanja; me “A” cilësohej lënda narkotike e llojit marihuanë që vinte nga Shqipëria.

Ndërsa simboli “H” tregon substancën narkotike të llojit kokainë; fjala “tym” ose “çokollatë” përdoret për të emërtuar substancën narkotike të llojit hashash. Po ashtu mes njëri tjetrit pjesëtarët e grupit me “copë”, flisnin për sasi të vogla deri në 1 gram, ndërsa për sasi të mëdha përdorej fjala “pako”.

Në dosjen e siguruar zbulohet aktiviteti i trafikut të drogës nga grupi kriminal , si edhe komunikimet të zhvilluara mes Rexhep Dallupit dhe Enkeleda Bakalli.

Në dosje gjithashtu flitet për furnizimin me drogë të shtetasit Alfred Luli , sekuestrimin e 4.6 kg heroinë dhe arrestimin e Francesco Ceci dhe Ilir Duro.

Gjatë bashkëbisedimeve Enkeleda Bakalli i thotë se Alfred Lulin e kanë spiunuar, ndër Dallupi i përgjigjet se i kanë vendosur çip në banesë dhe se i kanë dëgjuar të gjitha, ndërsa në dosje theksohet se Alfred Luli është në burg.

Pjesë nga Dosja

Nga veprimet hetimore të kryera janë mbledhur provat e mjaftueshme për të provuar faktin se shtetasit Emirjan Beu dhe Gernard Ago në bashkëpunim me njëri tjetrin, i kanë dhënë shtetasit Alfred Luli sasinë e lëndës narkotike. prej 5,9 kilogram kokainë, që i është sekuestruar në Bergamo shtetasit Alfred Luli në datën 29.03.2017.

Po kështu, janë mbledhur provat e mjaftueshme për të provuar faktin se shtetasit Emirjan Beu, Genard Ago dhe Branjol Ago, kanë mbajtur në mënyrë të paligjshme sasinë e lendes narkotike prej 4,6 kilogram heroinë, që i janë sekuestruar shtetasve Francesco Ceci dhe llir Ceci në datën 31.07.2017. Nga ana e tij shtetasi Francesco Ceci në datat 21.07.2017 dhe 26.07.2017 ka shpërndarë te persona të tjerë lëndë narkotike, shkruan BW.

Veprimet hetimore.

Siç edhe është përmendur më sipër, në datën 29.03.2017 shtetasit Alfred Luli është gjetur dhe sekuestruar një sasi prej 5,9 kg kokainë. Përgjimet e mëtejshme të kryera në automjetin në përdorim të shtetasit Rexhep Dallupi, klient i shtetasit Alfred Luli, konfirmuan faktin se kokaina e sekuestruar i është dhënë nga Emirjan Beu, i ndihmuar nga ortaku i tij Gernard Ago.

Për të konfirmuar këtë fakt është me shumë rëndësi biseda e kryer midis shtetasve Rexhep Dallupi dhe Enkeleda Bakalli, ku Rexhepi i shpjegon bashkëpunëtores së tij se shtetasi Alfred Luli kishte punuar gjithmonë për llogari të Emirjan Beu dhe se disa muaj para arrestimit kishte filluar që të kryente një veprimtari paralele duke marrë lëndë narkotike te persona të tjerë.

Biseda me nr.2050, datë 13.09.2017 midis shtetasve Rexhep Dallupi dhe Enkeleda Bakalli është përshkruar më sipër.

Biseda nr. 138, ora 10:18 date 26.06.2017 zhvilluar ne automjetin VE Golf me targe CYOS2CS midis shtetasve Rexhep DALLUPI dhe Enkeleda BAKALLI

PJESË NGA PËRGJIMET

Enkeleda Bakalli: Nuk ka kuptim t’i shkosh prapa këtyre ‘sot, nesër, ka, nuk ka”. Vjen ai (BEU Emiljan) dhe bën sikur po ta jep falas. Ai që është brenda (Alfred LULI) ishte çik me korrekt…

Rexhep Dallupi: Kush? Ah ai përgjigjesh gjithmonë… e mban mend?

Enkeleda Bakalli: Po, pas 5 ditësh paratë.

Rexhep Dallupi: Jo, jo inc… i kisha e ja dhashë.

Enkeleda Bakalli: Mire po llafet nuk ishin se duhej t’i jepje leket kështu.

Rexhep Dallupi: normal, ne fakt ja thashë atij…ai ishte në det duke peshkuar. Kur ka ndonjë problem … Ai nuk kthehet sepse Gerti (AGO Gernard) ia ka dhëne leket për të ardhur këtu. E ke parasysh muhabetin? Prandaj rri këtu. Për shembull, do ti ketë dhëne nja 4 1500 euro 400 ose 500 euro) dhe i ka thënë, shko merr ato dhe do kesh kaq leke.

Enkeleda Bakalli: As ky nuk ka faj. Ja kanë thënë dhe këtij…

Rexhep DALLUPI: Ani (Arjan DALLUPI) i kishte thënë në Shqipëri “kur të vijë ai” (kur shkon Rexhep DALLUPI në Shqipëri i sjell paratë) “mos shko atje ” (për të marre lekët në Itali).

Enkeleda BAKALLI: Do ketë ardhur për gjera të tjera dhe …

Rexhep DALLUPI: Nuk kishte marre asnjë lek dhe po kthehej atje …

Enkeleda BAKALLI: Ata çunat duhet të iknin në Shqipëri…

Rexhep DALLUPI: Po, ndoshta i kanë sjellë ata në Shqipëri. Do ketë pasur 5 000 euro dhe i ka çuar në Shqipëri ose ja kanë dhënë dhe nuk i ka thënë gjë Gertit. (Gernard BEU-) kush e di.

Enkeleda BAKALLI: Po! I prish dhe thotë që nuk ja kane dhënë akoma.

Rexhep DALLUPI: Jo.. Noizy..

Biseda nr. 147, ora 14:24 date 26.06.2017 zhvilluar në automjetin VË Golf me targë CYO52CS midis shtetasve Rexhep

DALLUPI dhe Enkeleda BAKALLI.

Në orën 15:12:22.

Enkeleda BAKALLI: Edhe atë në Bergamo (Alired LULI) e kapen se e kanë spiunuar

Rexhep DALLUPI: Normal që e kane spiunuar, mos mendo..

Enkeleda BAKALLI: Nëse jo, si e gjeten garazhin?

Rexhep DALLUPI: garazhin e atij.. ata bënë gabim … këtyre i shkuan të zinjtë në shtëpi dhe nuk i gjeten gjë dhe i vunë chipin në shtëpi… dhe pas tre muajsh i gjetën gjerat…

Enkeleda BAKALLI: Nuk e kishte ndërruar shtëpinë ai?

Rexhep DALLUPI: Nuk e kishte ndërruar shtëpinë dhe duhet ta kishte ndërruar urgjent. I hyjnë të zinjtë në shtëpi dhe nuk gjeten asgjë tre muaj para dhe nuk i kanë marrë as telefonin asgjë… do të thotë që aty ishte një hile.. do t’i kenë futur chipin në shtëpi. Kanë pare një udhëtim dy.. tre … katër… dhe më pas e kapën me një ngarkesë të mirë ..

Enkeleda BAKALLI: Ose ndoshta ja kanë futur në makinë

Rexhep DALLUPI: Jo, ja kanë futur në shtëpi. Se ai i ndërronte makinat po i kanë hyrë në shtëpi tre muaj para…

Enkeleda BAKALLl: Po

Rexhep DALLUPI: I hynë në shtëpi dhe nuk i gjetën gjë, të gjitha gjërat dhe telefonat nuk

i kanë prekur, kupton? I kanë futur një çip në shtëpi dhe i kanë dëgjuar të gjitha.

Enkeleda BAKALLI: Po atëherë me spiun të gjitha

Rexhep DALLUPI: I kanë hyrë në shtëpi. kush e merr vesh.. i kane vend chipin dhe mirupafshim.

Enkeleda BAKALLI: Çfarë bën tani ai?

Rexhep DALLUPI: Është brenda.. ku e di unë? Me kë po flas unë? Me Gertin?.

Enkeleda BAKALLI: Po ai ku ka përfunduar apo nuk dihet?

Rechep DALLUPI: Në Tiranë

Enkeleda BAKALLI: Ah nuk është me ne Itali?-

Rexhep DALLUPI: Jo, është në Tiranë. Çfarë do bënte këtu pinguini? Një m…

Enkeleda BAIALLI: Po ai kishte dhe gruan.

Rexhep DALLUPI: Çfare do bëjnë këtu? Gruaja e atij…i kanë fut të gjithë brenda, kushdreqin e di.. i vëllai me tha që kanë marrë avokat të fortë… dhe e kanë pyt sa leke do…edhe në Shqipëri ka marrë një avokat të fortë për të biseduar me këtë dhe pastaj e transferojnë në Shqipëri pas gjashtë muajsh, por në realitet dënimi nuk ka dalë ende dhe pres që ai të shkojë në gjyq për të marrë dënimin.

***

Rexhep DALLUPI: Pse ky kurvë kunati i Noizyt… i thashë Janit (Arjan DALLUPI, vëllai i Rexhep DALLUPI-) “përpiqem të flasësh me Noizyn “… Cfarë do të bëjë se vetëm me 15 (gram) … kupton?

Enkeleda BAKALLI: (E pakuptueshme)

Rexhep DALLUPI: Në rregull.

Enkeleda BAKALLI: Nuk ke pse t’i thuash…(e pakuptueshme).

Rexhep DALLUPI: Në rregull edhe unë mund të pres por ai me tha “për dy dite” i shkrova

të shtunën…e diel, e hënë është sot, duhej të vinte…duhej të shkruante.

Enkeleda BAKALLI: Këto janë të mira për asgjë.

Rexhep DALLUPI: Ky kunati.. ëfarë dreqin di unë e di me kë kemi punuar apo jo?

Enkeleda BAKALLI: Nuk i’a vlen me ketë.

Rexhep DALLUPI: Ëfarë të them nuk di asgjë. Këtë nuk e di, tjetrin unë e di, që njeri ia le atij dhe …

Enkeleda BAKALLI: Mundohem të telefonoj Mirin. (Flet me zë të ulet)..(ndoshta Enkeleda po përpiqet të thërrasë Mirin). Nuk përgjigjet. (Miri)

Rexhep DALLUPI: Kush i intereson … do ta shohë thirrjen, nëse telefonon është ne rregull përndryshe do të thotë se nuk do të flasë, nuk do të përgjigjet… do t’i shkruaj Tilit, ka shumë mundësi që Tili do sillni, kuptoni? A i dërgove një mesazh zanor? A keni regjistruar.. çfarë thamë ne, çfarë thatë?

Enkeleda BAKALLI: Kujt i intereson nëse nuk përgjigjet.

Rexhep DALLUPI: Nuk ka rëndësi. Shkruaji atij…

Enkeleda BAKALLI: Kam shkruar “vëlla, përgjigju se nuk kam brë gjë që nuk me përgjigjesh apo kush kujdeset për motrën kur ka problem “. Ai eshtë një idiot.

Në orën 19:26:06 ***

Enkeleda BAKALLI: Shiko, ai e pa dhe nuk përgjigjet.

Rexhep DALLUPI: Ndoshta tani ai po flet… eshët online, ose po dëgjon atë që thamë (incizimi i dërguar gabimisht)

Enkeleda BAKALLI: Nuk ndihem mirë…

Rexhep DALLUPI: Ti e di sa me intereson…nuk thamë asgjë te keqe… Nuk dua të përgjigjem.

Enkeleda BAKALLI: Nëse nuk përgjigjet mire tani e bllokoj fare … çfarë me duhet?!

DALLUPI Rechep: Për mirësjellje duhet të përgjigjet “Leda të flasim më vonë”

Enkeleda BAKALLI: Ose “nuk dua të flas”

Rexhep DALLUPI: Nesër Pasnesër… nuk i përgjigjet as Janit (Arjani vëllai i Rexhep DALLUPIT).. përpara (i tha) “dhe vëlla e dëgjove vëllain e vogël aty” ti kupto ose tani Miri u zgjidh .. shpresoj për të .. nga mirësjellja duhet të përgjigjet ..askush nuk po i thotë asgjë, nuk i kërkojmë askujt lekë.

###

Enkeleda BAKALLI: Këta budallenj që folën keq. Këta shqiptare.

Rexhep DALLUPI: Kështu që? Ai të njeh, mua dhe ty.. nuk ka pse të dëgjojë njerëzit. Miri i dëgjon shume këta, e çuditshme që nuk përgjigjet..as Janit nuk i përgjigjej.

Enkeleda BAKALLI: “Nuk mund të flas, le të flasim një ditë tjetër”

Rexhep DALLUPI: Thjesht shkruaj disa fjalë… ti je 24 orë në Facebook.. edhe nëse e ka MARSIDA (përdor facebook-un e Mirit) shkruan “Arjan ose Leda.. unë nuk jam Miri”…

Enkeleda BAKALLI: Ajo nuk e ka sepse shkuante’ mos u interesoni-edhe-nëse nuk- pergjigjem… do të shkruaj “bota është e rrumbullaket”

Rexhep DALLUPI: Mos i shkruani asgjë.

Enkeleda BAKALLI: Askush nuk ju kërkoi të më jepni diçka.

Rexhep DALLUPI: Normal nuk të pyeta kurrë.. kur e kemi pyetur ndonjëherë diçka Mirin. Miri po vinte tek ne.

Në orën 19:29:28

Enkeleda BAKALLI: Look është këtu (online, në Facebook) dhe nuk përgjigjet.

Rexhep DALLUPI: Mos u shqetësoni nëse ai përgjigjet mire dhe nëse nuk përgjigjet, jo është ne rregull. Mos i shkruaj më… Ti provove ta telefonosh, i shkrove, ai e pa… Unë nuk e kam pare me fqinjin tënd maroken..

Enkeleda BAKALLI: Është atje

Rexhep DALLUPI: Ndoshta ai del në një moment të keq sepse ka qene gjithmonë aty më parë.

Enkeleda BAKALLI: Merr nga këto, qëndron me atë poshtë.

DALLUPI Rechep: Në rregull, por unë duhet t’ua mar rleket, ata nuk kanë sepse i marrin edhe ata, por mbase ia merr ndonjë marokeni tjetër atë që ia jep Muratit, atij me mercedes,që ka arritur atje. Është ai që jajep Muratit. I thashë Muratit para se të ikte ‘pse nuk vjen me mua’”…ai më tha “e ke i dashur”. I thash “është jo sikur erdhe të flasësh me mu, ose kur të duhej ta lija pa lekë do ta merrje tani… ” tha ai” e mora më pak “Për sa kohë e more?”. “40”. Unë i thashë “eja dhe merre nga unë me 40” nuk ka folur më, kupton?

Enkeleda BAKALLI: Por lëre të qetë…

Në orën 16:54:44

DALLUPI Rexhep: Javën tjetër e marr “gjënë”. Jani (DALLUPI Arjan) foli me ata djem…

Ai tha: “Kësaj radhe do ta lënë me 35”..

Enkeleda BAKALLI:Këto jo?

Rexhep DALLUPI: Me Noizyn? Jo, nuk e ka takuar Noizyn, ka takuar të tjerët.. këtë javë nuk është bërë asgjë, kupton ?

Enkeleda BAKALLI: Po, por keni shume për ketë javë…

Rexhep DALLUPI: Unë kam, vetëm në rast se marr edhe 50 (gram).. me 35… i thashë “do

ti jap një 5 (mijë euro) në dorë”.. se ka e folur tashme, edhe kur isha unë aty Jani tha “u

themi se të japin më pak.

Enkeleda BAKALLI: Shumë mirë.

Rexhep DALLUPI: Kur ky (njerëzit e Noizy-t) ja dhanë 32-es jua dha në 30 \31 kupton? Por tani çmimi është rritur dhe më tha që herën tjetër do ta marrësh më pak. Sepse ai punon shume, por tani çmimet janë rritur, herën tjetër ju merrni më pak. Janë një mije euro (në krahasim me Noizyn qe i jep 36 mije euro kilogram). Sepse duhet t’ia jap atij. Nuk është vetëm kjo, pyetja është se edhe ky (Noizy) i do leket. Është kjo gjë që me inatos, tani ka ardhur ky djalë edhe do paratë e nuk pret./albeu.com/