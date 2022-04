Përfundon numërimi, zgjidhet kryetari i PD Dega 8 Tiranë

Pas përfundimit të numërimit të votave të demokratëve, kryetari i PD Dega 8 Tiranë është zgjedhur Gazment Sallaku.

Në postimin e tij në Facebook, i deleguari i PD-së në Njësinë Nr. 8, Indrit Hoxha ka zbardhur numërimin, ku Gazmend Sallaku ka marë 207 vota përballë Ylli Subashi i cili ka marë 108 vota.

Postimi i plotë i Indrit Hoxhës:

Dega 8 zgjodhi Kryetarin e ri Gazmend Sallaku me 207 vota perballe nje demokrati dhe qendrestari Ylli Subashi me 108 vota. Z.Sallaku ka qene kryetar i deges gjate periudhes 2009-2011. Rikthimi i demokrateve dhe hapja e partise eshte themelore per ringritjen e PD, te bashkuar do fitojme.

/albeu.com