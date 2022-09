Përfundon “aventura” e 14-vjeçares shqiptare në Greqi, pas 11 ditësh e denoncuar si e zhdukur kthehet në shtëpi

Foto ilustruese

14-vjeçarja nga Shqipëria, e cila u zhduk nga Kos u paraqit me partnerin saj 20-vjeçar në Departamentin e Sigurisë së ishullit. Familja e saj ishte në kërkim të të miturës dhe që prej 11 shtatorit ajo ishte shpallur e zhdukur.

Sipas mediave vendase, e mitura dhe partneri i saj 20-vjeçar, gjithashtu shtetas shqiptar, kanë vendosur të kthehen në shtëpi pas disa ditësh mungesë dhe i kanë dhënë fund ankthit të të afërmve dhe miqve të tyre që i kërkonin.

Zhdukja e 14-vjeçares është denoncuar nga babai i saj më 11 shtator 2022. Në veçanti, ai ka raportuar se e ka parë për herë të fundit të bijën të premten e 9 shtatorit 2022 në orën 07:00 kur ka dalë nga shtëpia për të shkuar në punë.

Në orën 08:30 ai e ka kontaktuar në celular dhe ajo i ka thënë se do të shkonte në det me shoqet e saj. Ai e telefonoi sërish në orën 15:30 në celularin e një shoqeje që e dinte se po shoqëroheshin dhe i tha të kthehej në shtëpi. Që atëherë ai nuk ka mundur të kontaktojë më me të.

Më datë 11.09.2022, pasdite, një 49-vjeçar shqiptar ka shkuar në Departamentin e Sigurisë së Kos dhe ka deklaruar se djali i tij 20-vjeçar ndodhet me vajzën 14-vjeçare në një vend të panjohur. Në veçanti, ai ka bërë me dije se më 10 shtator 2022, djali i tij i ka thënë se është me të miturën, se ajo është në gjendje të mirë shëndetësore dhe se nuk dëshiron të kthehet në shtëpinë e saj. Që atëherë ajo nuk ka kontaktuar me të.

Sipas dimokratiki.gr, nga hetimet rezultoi se 20-vjeçari ka udhëtuar në orën 19:50 të datës 9 shtator 2022 nga Kos në drejtim të Pireut në orën 09:40 të datës 10 shtator 2022 me linjë linjë.